SV Ebenthal und SV Gänserndorf trennen sich torlos

Details Montag, 12. August 2024 11:37

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Ebenthal und dem SV Gänserndorf in der 2. Klasse Marchfeld blieb es beim spannenden, aber torlosen 0:0. Beide Teams schenkten sich nichts und boten den etwa 70 Zuschauern ein intensives Spiel, das jedoch ohne den ersehnten Treffer endete. Während die Ebenthaler zahlreiche Chancen kreierten und immer wieder Druck ausübten, stand die Abwehr der Gänserndorfer stabil und verhinderte jeden Torerfolg. Eine späte Gelb-Rote Karte für Viktor Kozarek trug zur Dramatik des Spiels bei.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der SV Ebenthal und der SV Gänserndorf starteten konzentriert in die Partie. Schon in den ersten Minuten gab es die erste strittige Entscheidung im Strafraum der Gänserndorfer, was die Gemüter früh erhitzte. Nach den ersten zehn Minuten war die Partie jedoch ausgeglichen, wobei beide Mannschaften sich nichts schenkten und auf Augenhöhe agierten.

In der 21. Minute wurde es erstmals gefährlich für die Gäste aus Gänserndorf, als ein Foul am eigenen Strafraum zu einem Freistoß führte. Die Ausführung brachte jedoch keinen Erfolg, da der Ball in die Mauer ging. Der Schiedsrichter stand in dieser Phase des Spiels zunehmend im Fokus, da seine Entscheidungen sowohl auf Seiten des SV Ebenthal als auch bei den Gänserndorfern für Unmut sorgten.

Die Ebenthaler hatten in der ersten Halbzeit einige vielversprechende Chancen, doch der Knoten wollte einfach nicht platzen. Trotz ihres engagierten Einsatzes und zahlreicher Offensivaktionen konnten sie den Ball nicht im Tor der Gänserndorfer unterbringen. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv und umkämpft. Die Ebenthaler drückten weiter auf das gegnerische Tor und versuchten, den erlösenden Führungstreffer zu erzielen. In der 51. Minute gab es erneut Kritik am Schiedsrichter, dessen Leistung von vielen als schwach empfunden wurde.

Die Gänserndorfer verteidigten tapfer und ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Trotzdem behielten die Ebenthaler den Druck aufrecht und kreierten weiterhin Chancen.

In der 78. Minute wurde der Unmut über die Leistung des Schiedsrichters nochmals laut, als einige fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Doch auch davon ließen sich die Ebenthaler nicht beirren und setzten ihr Offensivspiel fort.

Die Dramatik des Spiels erreichte ihren Höhepunkt in der 82. Minute, als Viktor Kozarek vom SV Ebenthal wegen einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Diese Entscheidung sorgte für viel Aufregung und wurde von vielen als völlig überzogen angesehen. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte der SV Ebenthal weiter, doch am Ende blieb es beim 0:0.

Nach 90 Minuten endete das Spiel ohne Nachspielzeit mit einem torlosen Unentschieden. Der SV Ebenthal und der SV Gänserndorf boten den Zuschauern ein packendes Duell, das trotz vieler Chancen und intensiver Momente keinen Sieger fand.

Details

