SC Matzen unterliegt SC Obersiebenbrunn deutlich mit 0:4

Details Montag, 12. August 2024 11:42

Der SC Matzen musste in der ersten Runde der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) eine herbe Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Obersiebenbrunn zeigten eine starke Leistung und siegten vor knapp 90 Zuschauern klar mit 4:0. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Obersiebenbrunner den Grundstein für ihren Erfolg und konnten in der zweiten Halbzeit ihre Führung weiter ausbauen.

Frühe Führung durch Manuel Manojlovic

Das Spiel begann für den Sportclub Matzen denkbar schlecht. Bereits nach 20 Minuten gelang es den Gästen aus Obersiebenbrunn, in Führung zu gehen. Manuel Manojlovic erzielte das 0:1 und ließ die Matzener Abwehr schlecht aussehen. Nur zwei Minuten später legte Manojlovic per Strafstoß nach und erhöhte auf 0:2. Der Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten brachte die Heimmannschaft aus dem Konzept und verunsicherte die Abwehr des SC Matzen spürbar.

In der Folge versuchte der SC Matzen, sich von dem Schock zu erholen und startete einige Angriffsversuche, die jedoch allesamt von der gut organisierten Defensive der Obersiebenbrunner vereitelt wurden. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen und ließen den Sportclub Matzen kaum zur Entfaltung kommen. Mit einem klaren 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Obersiebenbrunn macht alles klar

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht wesentlich. Der SC Matzen bemühte sich zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Gäste aus Obersiebenbrunn blieben weiterhin gefährlich. In der 89. Minute war es dann Martin Holzmann, der das 0:3 markierte und damit die letzte Hoffnung der Matzener auf ein Comeback zunichtemachte. Holzmann nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Matzener Abwehr und schloss präzise ab.

In der Nachspielzeit setzten die Obersiebenbrunner schließlich den Schlusspunkt. Patrick Schillinger erzielte in der 93. Minute das 0:4 und besiegelte damit die klare Niederlage des SC Matzen. Auch wenn die Matzener bis zum Schluss kämpften, fanden sie kein Mittel, um die starke Defensive der Gäste zu durchbrechen. Am Ende stand ein deutliches 0:4 auf der Anzeigetafel, das die Überlegenheit der Gäste eindrucksvoll unterstrich.

Der SC Matzen hat nun eine Woche Zeit, um diese Niederlage zu verdauen und sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Für die Obersiebenbrunner hingegen war es ein gelungener Auftakt in die neue Saison, den sie sicherlich als Motivation für die kommenden Partien mitnehmen werden.

2. Klasse Marchfeld: Matzen : Obersiebenbrunn - 0:4 (0:2)

93 Patrick Schillinger 0:4

89 Martin Holzmann 0:3

22 Manuel Manojlovic 0:2

20 Manuel Manojlovic 0:1

