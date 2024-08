SC Großengersdorf triumphiert mit 4:0 gegen SC Dürnkrut

Spielberichte

Details Montag, 12. August 2024 11:55

Der SC Großengersdorf sicherte sich vor 150 Zuschauern in einem beeindruckenden Spiel der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) einen souveränen 4:0-Sieg gegen den SC Dürnkrut. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte Fahrt auf. Robert Tichy und Dragan Stajic waren die Helden des Abends, die die Abwehr der Dürnkruter mehrfach durchbrachen und ihre Mannschaft zum Sieg führten.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff des SC Großengersdorf, der in der 2. Minute ein Tor erzielte, welches jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde. In den folgenden Minuten zeigten sich beide Teams kämpferisch, wobei die Großengersdorfer mehrere Chancen herausspielten.

Besonders auffällig war der SC Großengersdorf mit zwei Kopfballmöglichkeiten, die jedoch beide Male nur den Pfosten trafen. Diese Chancen ereigneten sich in der 32. und 38. Minute und unterstrichen die Angriffsstärke der Gastgeber. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Dürnkruter eine große Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch der Abschluss war nicht erfolgreich. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild komplett. Der SC Großengersdorf startete stark und dominierte die zweite Halbzeit von Beginn an. In der 58. Minute brach Robert Tichy den Bann und erzielte das 1:0 für die Großengersdorfer. Es war der Beginn einer torreichen zweiten Hälfte.

Nur zehn Minuten später, in der 68. Minute, war es wieder Tichy, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Die Dürnkruter fanden darauf keine Antwort und standen unter starkem Druck. Der SC Großengersdorf nutzte diese Schwächephase der Gäste gnadenlos aus.

Die Situation verschlimmerte sich für den SC Dürnkrut, als sie in der 70. Minute nach einer roten Karte für ihren Spieler Rene Knopp in Unterzahl spielen mussten. Dies öffnete den Großengersdorfern noch mehr Räume, die sie zu ihren Gunsten nutzen konnten.

In der 85. Minute erhöhte Dragan Stajic auf 3:0 und beseitigte jegliche Zweifel am Ausgang des Spiels. Das Team aus Großengersdorf ließ nicht nach und wollte das Ergebnis weiter ausbauen. Dies gelang ihnen auch, als Robert Tichy kurz vor dem Schlusspfiff in der 89. Minute seinen dritten Treffer des Abends erzielte und das Spiel mit 4:0 beendete.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg startet der SC Großengersdorf erfolgreich in die Saison und setzt ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Der SC Dürnkrut hingegen muss nach dieser deutlichen Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Marchfeld: Großengersdorf : SC Dürnkrut - 4:0 (0:0)

89 Robert Tichy 4:0

85 Dragan Stajic 3:0

68 Robert Tichy 2:0

58 Robert Tichy 1:0

