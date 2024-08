Dominanter Auswärtssieg für SV Jedenspeigen-Sierndorf

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 12:49

Der SV Jedenspeigen-Sierndorf zeigte in der zweiten Runde der 2. Klasse Marchfeld eine beeindruckende Leistung und setzte sich vor zirka 70 Zuschauern souverän mit 4:0 gegen den SC Hohenruppersdorf durch. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und konnten durch eine solide Abwehrarbeit und effektive Angriffe überzeugen. Am Ende stand ein klarer Sieg zu Buche, der den Sportverein Jedenspeigen-Sierndorf zu einem ernstzunehmenden Gegner in dieser Saison macht.

Frühe Führung und Dominanz der Gäste

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Teams zunächst versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Doch es war der SV Jedenspeigen-Sierndorf, der sich als erstes auf dem Spielbericht eintragen konnte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es Alex Balogh, der den Führungstreffer zum 0:1 erzielte. Balogh nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Hohenruppersdorfer aus und brachte seine Mannschaft in Führung. Der Treffer gab den Gästen zusätzlichen Schwung und sorgte für den Halbzeitstand von 0:1.

Nach der Pause zeigte sich der SV Jedenspeigen-Sierndorf weiterhin äußerst effizient. Bereits in der 48. Minute erhöhte Attila Talabér aus einem Freistoß auf 0:2. Das zweite Tor kurz nach Wiederanpfiff setzte die Hohenruppersdorfer weiter unter Druck und brachte die Gäste endgültig in die komfortable Lage, das Spiel zu kontrollieren.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der 52. Minute war es erneut Alex Balogh, der zum 0:3 einnetzte. Balogh zeigte einmal mehr seine Klasse und schloss einen schnellen Angriff der Gäste erfolgreich ab. Mit diesem dritten Tor war die Vorentscheidung gefallen, und der Sportclub Hohenruppersdorf war nicht mehr in der Lage, eine ernsthafte Gegenwehr zu leisten. Die Gastgeber versuchten zwar, noch einmal ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr des SV Jedenspeigen-Sierndorf stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Den Schlusspunkt setzte Semir Janota in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 0:4. Janota nutzte eine weitere Nachlässigkeit in der Abwehr der Hohenruppersdorfer und sorgte für den Endstand. Mit diesem deutlichen Ergebnis unterstrich der Sportverein Jedenspeigen-Sierndorf seine Ambitionen in dieser Saison und zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung.

Der Schlusspfiff besiegelte die klare Niederlage für den SC Hohenruppersdorf, die an diesem Abend gegen eine stark aufspielende Mannschaft aus Jedenspeigen-Sierndorf chancenlos war. Der SV Jedenspeigen-Sierndorf geht mit einem verdienten Sieg aus dieser Partie hervor und kann selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen.

2. Klasse Marchfeld: Hohenruppersdorf : Jedenspeigen - 0:4 (0:1)

89 Semir Janota 0:4

52 Alex Balogh 0:3

48 Attila Talabér 0:2

44 Alex Balogh 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.