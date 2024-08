SCU Obersdorf/P. dominiert SC Großengersdorf mit einem klaren 5:1-Sieg

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 10:23

In einem einseitigen Duell in der 2. Klasse Marchfeld sicherte sich der SCU Obersdorf/P. einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg gegen den SC Großengersdorf. Die Gäste zeigten, vor rund 150 Zuschauern, von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen den Hausherren kaum Chancen zur Entfaltung. Mit einem Halbzeitstand von 2:0 und einer insgesamt souveränen Vorstellung gelang es den Obersdorfern, die Großengersdorfer über das ganze Spiel hinweg zu dominieren und sich letztlich klar durchzusetzen.

Starke erste Halbzeit der Gäste

Die Partie begann ohne große Abtastphase und der SCU Obersdorf/P. übernahm schnell die Kontrolle. Nach einer ereignisarmen Anfangsphase, in der sich beide Teams noch "beschnupperten", fiel in der 37. Minute der erste Treffer für die Gäste. Lukas Ruthner nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Großengersdorf und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Nur vier Minuten später, in der 41. Minute, konnte der SCU Obersdorf/P. bereits nachlegen. Diesmal war es Manuel Weiss, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte und das 2:0 für seine Mannschaft erzielte. Mit diesem Doppelschlag setzten die Obersdorfer ein klares Zeichen und gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Großengersdorf ohne Chance im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel ging es in dieser Tonart weiter, als Thomas Neid in der 48. Minute auf 0:3 stellte. In der 56. Minute verkürzte Kevin Wagner auf 1:3 und die Hausherren schöpften wieder etwas Hoffnung. Doch auch im weiteren Spielverlauf fanden die Großengersdorfer keine Antwort auf die spielfreudigen und konsequenten Gäste.

Im letzten Abschnitt der zweiten Halbzeit setzten die Obersdorfer ihren Siegeszug fort. Michael Müller traf in der 71. Minute zum 4:1 und ließ damit keinen Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen. Die Defensivabteilung des SC Großengersdorf hatte den schnellen Angriffen der Gäste nichts entgegenzusetzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Thomas Neid, der in der 82. Minute einen Elfmeter sicher verwandelte und damit den Endstand von 5:1 für den SCU Obersdorf/P. besiegelte. Mit diesem deutlichen Sieg untermauerten die Obersdorfer ihre Ambitionen in der Liga und ließen den Sportclub Großengersdorf chancenlos zurück.

Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 92 Minuten. Der SCU Obersdorf/P. durfte sich über einen verdienten und souveränen Auswärtssieg freuen, während der SC Großengersdorf vor heimischer Kulisse eine deutliche Niederlage einstecken musste.

2. Klasse Marchfeld: Großengersdorf : Obersdorf/P. - 1:5 (0:2)

82 Thomas Neid 1:5

71 Michael Müller 1:4

56 Kevin Wagner 1:3

48 Thomas Neid 0:3

41 Manuel Weiss 0:2

37 Lukas Ruthner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.