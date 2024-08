SC Breitensee triumphiert gegen SV Ebenthal mit 4:2

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 10:40

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Marchfeld setzte sich der SC Breitensee, vor rund 120 Zuschauern, gegen den SV Ebenthal mit 4:2 durch. Nach einer spannenden ersten Halbzeit, in der die Gäste in Führung gingen, drehte der Sportclub Breitensee das Spiel in der zweiten Hälfte eindrucksvoll. Der Heimsieg wurde vor allem durch eine starke Leistung von Richard Kohl und Manfred Steiner gesichert, die mit ihren Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

SV Ebenthal geht in Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 9. Minute hatten die Breitenseer ihre erste gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Nur eine Minute später folgte ein Eckball für den SC Breitensee, der knapp daneben geköpft wurde. In der 12. Minute zeigte sich der Sportclub Breitensee erneut gefährlich, als ein starker Freistoß nur knapp gehalten werden konnte. Der SV Ebenthal kam in der 26. Minute zur ersten ernsthaften Möglichkeit und nutzte diese auch prompt: Vladimir Girman erzielte das 0:1 für die Gäste.

In der 39. Minute kamen die Ebenthaler erneut gefährlich vor das Tor und trafen die Latte, konnten jedoch ihre Führung nicht ausbauen. So ging es mit einer knappen Führung des SV Ebenthal in die Halbzeitpause.

SC Breitensee dreht das Spiel

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigten die Breitenseer ihren Kampfgeist. Bereits in der 48. Minute gelang Richard Kohl der Ausgleich zum 1:1. Dieses Tor gab dem SC Breitensee sichtlich Auftrieb, denn nur wenige Minuten später, in der 56. Minute, brachte Martin Balaz die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Sein Schuss aus der Distanz war unhaltbar und ließ die Fans des Sportclubs Breitensee jubeln.

Der SC Breitensee blieb weiterhin am Drücker und baute die Führung in der 58. Minute weiter aus. Richard Kohl, der schon den Ausgleich erzielt hatte, traf erneut und erhöhte auf 3:1. Die Gäste aus Ebenthal wirkten geschockt und fanden in dieser Phase des Spiels kaum noch Antworten auf die Angriffe der Hausherren.

In der 79. Minute machte Manfred Steiner schließlich alles klar. Nach einem beeindruckenden Solo ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und netzte zum 4:1 ein. Der Sportverein Ebenthal versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um das Spiel zu drehen, aber die Zeit lief gegen sie.

Spannender Schlusspunkt

In der 90. Minute gelang Vladimir Girman noch ein Treffer für den SV Ebenthal per Elfmeter, was den Endstand von 4:2 markierte. Dieser Treffer kam jedoch zu spät, um den Heimsieg des SC Breitensee noch zu gefährden. Die Breitenseer zeigten eine starke Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und konnten sich somit die verdienten drei Punkte sichern.

Mit diesem Sieg klettert der SC Breitensee in der Tabelle der 2. Klasse Marchfeld weiter nach oben und kann zuversichtlich in die nächsten Spiele gehen. Der SV Ebenthal hingegen muss sich nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit nun sammeln und aus den Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu sein.

2. Klasse Marchfeld: Breitensee : Ebenthal - 4:2 (0:1)

90 Vladimir Girman 4:2

79 Manfred Steiner 4:1

58 Richard Kohl 3:1

56 Martin Balaz 2:1

48 Richard Kohl 1:1

26 Vladimir Girman 0:1

