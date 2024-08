SC Matzen dreht die Partie in der Schlussphase gegen SC Dürnkrut

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 15:38

In einem packenden Spiel zwischen dem SC Dürnkrut und dem SC Matzen sicherten sich die Gäste in letzter Minute den Sieg. Das Duell in der 2. Runde der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) bot den gut 100 Zuschauern eine spannende Begegnung, die mit einem 1:2-Endstand zugunsten des SC Matzen endete. Matchwinner war Igor Jovanovic, der beide Treffer für sein Team erzielte und somit die Aufholjagd krönte.

Frühe Führung für den SC Dürnkrut

Die Partie zwischen dem SC Dürnkrut und dem SC Matzen begann vielversprechend für die Gastgeber. Bereits in der 8. Minute gelang Andreas Stadlhuber ein beeindruckender Treffer zur 1:0-Führung für den SC Dürnkrut. Dieser frühe Treffer brachte den Dürnkrutern viel Selbstvertrauen und setzte den SC Matzen unter Druck, der nun gezwungen war, auf den Ausgleich zu drängen.

Die ersten Minuten nach dem Tor gehörten klar den Gastgebern, die ihre Führung weiter ausbauen wollten. Doch auch der SC Matzen zeigte sich kämpferisch und versuchte immer wieder, gefährlich vor das Tor der Dürnkruter zu kommen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams zu Chancen kamen, jedoch ohne zunächst weitere Tore zu erzielen.

Igor Jovanovic als Schlüsselspieler

Der SC Matzen ließ sich trotz des Rückstands nicht beirren und erarbeitete sich kontinuierlich Chancen. In der 36. Minute war es dann soweit: Igor Jovanovic traf zum 1:1-Ausgleich und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Dieser Treffer war enorm wichtig für die Matzener, die nun mit neuem Schwung in die restliche erste Halbzeit gingen.

Mit dem ausgeglichenen Spielstand gingen beide Mannschaften in die Pause. Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, wie die erste endete. Beide Teams kämpften um jeden Ball und versuchten, die entscheidenden Akzente zu setzen. Der SC Dürnkrut wollte die Führung zurückerobern, während der SC Matzen auf den Sieg drängte.

Als sich das Spiel dem Ende näherte, schien es, als würde es auf ein Unentschieden hinauslaufen. Doch in der 82. Minute schlug Igor Jovanovic erneut zu und erzielte das 1:2 für den SC Matzen. Dieser späte Treffer brachte die Wende und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Die Gastgeber versuchten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des SC Matzen hielt stand.

Mit dem Abpfiff nach 93 Minuten war der Jubel bei den Gästen groß. Igor Jovanovic avancierte zum Held des Abends, indem er seine Mannschaft mit seinen beiden Treffern zum Sieg führte. Für den SC Dürnkrut war es eine bittere Niederlage, die jedoch die kämpferische Leistung der Mannschaft nicht schmälern sollte.

Der SC Matzen konnte durch diesen Sieg wichtige Punkte in der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) sammeln und hat gezeigt, dass sie auch in brenzligen Situationen die Nerven behalten. Der SC Dürnkrut wird aus dieser Partie sicherlich wertvolle Lehren ziehen und beim nächsten Spiel wieder angreifen.

2. Klasse Marchfeld: SC Dürnkrut : Matzen - 1:2 (1:1)

82 Igor Jovanovic 1:2

36 Igor Jovanovic 1:1

8 Andreas Stadlhuber 1:0

Details

