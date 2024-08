Packendes 3:3-Unentschieden zwischen SC Ollersdorf und ATSV Weikendorf

Spielberichte

In einem aufregenden Spiel in der 2. Klasse Marchfeld trennten sich der SC Ollersdorf und der ATSV Weikendorf mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und boten den Zuschauern viele Höhepunkte und spektakuläre Tore. Der Regen, der phasenweise einsetzte, tat der Spielfreude keinen Abbruch und sorgte zusätzlich für rutschige Bedingungen auf dem Platz.

Hausherren drehen Spiel

Bereits in der 8. Minute setzte Weikendorf das erste Ausrufezeichen. Nach einer Ecke von links köpfte Pedram Asadi den Ball ins linke Eck und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der SC Ollersdorf zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und antwortete schnell. In der 20. Minute gelang David Nimmerrichter der Ausgleichstreffer, als er einen direkten Eckball von rechts verwandelte.

Der SC Ollersdorf erhöhte den Druck und erzielte in der 31. Minute das 2:1. Marcel Maxa traf per direktem Freistoß aus 30 Metern, wobei er den Ball gefühlvoll ins rechte Kreuzeck setzte. Trotz des zunehmend schlechter werdenden Wetters behielt Maxa einen kühlen Kopf und brachte seine Mannschaft in Führung.

Aufregende zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause, in der beide Mannschaften unverändert aus den Kabinen kamen, schien der SC Ollersdorf das Spiel unter Kontrolle zu haben. In der 54. Minute war es erneut Marcel Maxa, der nach einer Ecke von rechts aus kurzer Distanz einköpfte und das 3:1 markierte. Kurz darauf verpasste Maxa nur knapp einen weiteren Treffer, als sein Freistoß an die Latte knallte.

Doch Weikendorf gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 89. Minute verkürzte Joseph Asiedu mit einem präzisen Flachschuss ins rechte Eck auf 3:2. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als Maximilian Miller in der 92. Minute nach einer Hereingabe von rechts durch Benjamin Frank den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte.

Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel. Der ATSV Weikendorf zeigte eine unglaubliche Moral und konnte sich viel Selbstvertrauen für die kommenden Spiele holen. SC Ollersdorf hat über weite Strecken eine sehr reife Leistung gezeigt, am Ende hat ein wenig die Konzentration gefehlt, der Trainer wird daraus sicher seine Schlüsse ziehen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30830 Bonuspunkte)

2. Klasse Marchfeld: Ollersdorf : Weikendorf - 3:3 (2:1)

92 Maximilian Miller 3:3

89 Joseph Asiedu 3:2

54 Marcel Maxa 3:1

31 Marcel Maxa 2:1

20 David Nimmerrichter 1:1

8 Pedram Asadi 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.