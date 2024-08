SC Matzen unterliegt SV Großschweinbarth mit 1:4

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 18:13

Ein ereignisreiches Spiel in der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) endete, vor etwa 120 Zuschauern, mit einem klaren 1:4-Sieg für den SV Großschweinbarth gegen den SC Matzen. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und konnten bereits früh eine komfortable Führung aufbauen. Trotz des Anschlusstreffers der Matzener in der zweiten Halbzeit, reichte es am Ende nicht das Spiel zu drehen.

Frühe Führung für Großschweinbarth

Schon in den ersten Minuten zeigte sich die offensive Stärke des SV Großschweinbarth. In der 15. Minute gelang Adrian Kral das erste Tor der Partie, als er einen präzisen Pass verwandelte und damit seine Mannschaft in Führung brachte. Nur fünf Minuten später war es dann Phillip Konhäusner, der auf 0:2 erhöhte. Ein schneller Doppelschlag, der die Gastgeber sichtlich aus dem Konzept brachte.

Der SC Matzen hatte Mühe, sich gegen die gut organisierte Abwehr der Großschweinbarther durchzusetzen. Die wenigen Torchancen, die sich ergaben, wurden entweder von der gegnerischen Verteidigung vereitelt oder blieben ungenutzt. Die erste Halbzeit endete somit mit einem komfortablen Vorsprung für die Gäste, die ihre Chancen konsequent genutzt hatten.

Aufbäumen und endgültige Entscheidung

Nach der Pause kamen die Matzener mit neuem Elan aus der Kabine. In der 57. Minute wurde ihr Einsatz belohnt, als Yasin Cetin den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dies gab dem Sportclub Matzen sichtlich Auftrieb, und die Partie wurde nun zunehmend spannender.

Doch die Hoffnung auf eine Wende währte nicht lange. In der 66. Minute stellte Manuel Loibl den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, als er zum 1:3 traf. Dieses Tor dämpfte die Aufholbestrebungen der Gastgeber erheblich und verschaffte dem SV Großschweinbarth erneut mehr Sicherheit in ihrem Spiel.

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 74. Minute, als Rene Stejskal das vierte Tor für die Gäste erzielte. Dieses Tor besiegelte das Schicksal des SC Matzen in dieser Partie endgültig. Die verbleibenden Minuten waren von wenigen nennenswerten Aktionen geprägt, da die Gäste ihre Führung sicher verwalteten.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erhielt Marcel Hagn vom SC Matzen noch eine rote Karte in der 87. Minute, was die Chancen auf ein weiteres Tor der Matzener praktisch gegen Null reduzierte. Schließlich endete die Partie mit einem klaren 1:4-Sieg für den SV Großschweinbarth.

Der SC Matzen musste sich trotz einer engagierten Leistung den effektiven Gästen geschlagen geben. Der SV Großschweinbarth zeigte sich als eine gut eingespielte und zielstrebige Mannschaft, die ihre Chancen eiskalt nutzte und somit verdient als Sieger vom Platz ging.

2. Klasse Marchfeld: Matzen : Großschw. - 1:4 (0:2)

74 Rene Stejskal 1:4

66 Manuel Loibl 1:3

57 Yasin Cetin 1:2

20 Phillip Konhäusner 0:2

15 Adrian Kral 0:1

Details

