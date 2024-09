SC Breitensee deklassiert ATSV Weikendorf mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 17:55

In einer beeindruckenden Vorstellung, vor etwa 120 Zuschauern, besiegte der SC Breitensee den ATSV Weikendorf mit einem klaren 5:1. Die Partie in der 2. Klasse Marchfeld wurde von Beginn an von den Hausherren bestimmt, die durch eine starke Teamleistung und herausragende Einzelspieler glänzten. Weikendorf konnte dem Druck der Breitenseer kaum standhalten und erzielte sein einziges Tor durch ein Eigentor der Gastgeber.

Grundstein in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Intensität von beiden Seiten, doch es war der SC Breitensee, der den ersten Treffer erzielen konnte. In der 22. Minute eröffnete Valentin-Ilie Achimescu das Torfestival für die Hausherren, indem er den Ball zum 1:0 ins Netz beförderte. Die Gäste versuchten, zurückzuschlagen, aber die Verteidigung des Sportclubs Breitensee stand sicher und ließ wenig Raum für gefährliche Angriffe.

Kurz vor der Halbzeit erhöhte Adam Bombicz die Führung für die Breitenseer. In der 43. Minute tankte sich Bombicz durch die Abwehrreihen des ATSV Weikendorf und schloss souverän zum 2:0 ab. Dieser Treffer stellte sicher, dass die Hausherren mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause gingen. Trotz eines vermeintlichen dritten Treffers für die Breitenseer in der 35. Minute, der jedoch wegen Abseits aberkannt wurde, ging die erste Halbzeit deutlich zugunsten des SC Breitensee aus.

Draufgabe in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Breitensee sein dominantes Spiel fort. Martin Balaz nutzte in der 65. Minute einen Stanglpass, der an Freund und Feind vorbeiging, um zum 3:0 einzunetzen. Dieser Treffer schien die Moral des ATSV Weikendorf weiter zu schwächen, die kaum noch zu gefährlichen Angriffen kamen.

In der 76. Minute gab es einen kurzen Moment der Hoffnung für die Weikendorfer, als Michal Dziaba durch ein Eigentor der Breitenseer auf 3:1 verkürzte. Doch die Hoffnung währte nur kurz, denn Richard Kohl stellte in der 81. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, indem er zum 4:1 traf.

Der Schlusspunkt dieser einseitigen Partie wurde erneut von Martin Balaz gesetzt, der in der 93. Minute nach einem abgeblockten Schuss von zum 5:1-Endstand traf. Die Breitenseer ließen den ATSV Weikendorf über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Luft zum Atmen und sicherten sich so einen überzeugenden Sieg.

Mit diesem deutlichen Erfolg festigte der SC Breitensee seine Position in der 2. Klasse Marchfeld und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der ATSV Weikendorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und aus den Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Marchfeld: Breitensee : Weikendorf - 5:1 (2:0)

93 Martin Balaz 5:1

81 Richard Kohl 4:1

76 Eigentor durch Michal Dziaba 3:1

65 Martin Balaz 3:0

43 Adam Bombicz 2:0

22 Valentin-Ilie Achimescu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.