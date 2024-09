4:0-Auswärtssieg! SV Großschweinbarth fertigt Dürnkrut ab

Spielberichte

In einer Begegnung der 2. Klasse Marchfeld zeigte der SV Großschweinbarth seine Klasse und besiegte den SC Dürnkrut auswärts mit 4:0. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt und legten schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren klaren Erfolg. Trotz einiger Bemühungen der Dürnkruter konnte die Heimmannschaft nichts Zählbares verbuchen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Gäste erzwingen früh die Entscheidung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Schon in der 6. Minute sorgte Philipp Konhäuser mit einem präzisen Schuss für das 0:1. Der SC Dürnkrut geriet dadurch früh unter Druck und fand nur schwer ins Spiel.

Die Großschweinbarther blieben dominant und erhöhten in der 25. Minute auf 0:2. Rene Stejskal, der eine starke Partie spielte, lief nach einem perfekten Pass allein auf das Tor zu und traf flach ins rechte Eck. Dürnkrut bemühte sich um den Anschluss, doch Großschweinbarth blieb das gefährlichere Team. In der 35. Minute setzte Raphael Marko mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 25 Metern das nächste Ausrufezeichen und sorgte für den 0:3 Halbzeitstand.

Großschweinbarth lässt nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann unverändert, beide Mannschaften kamen ohne Wechsel aus der Kabine. Der SC Dürnkrut zeigte sich kämpferisch und versuchte, das Spiel noch zu drehen. Doch die Gästeabwehr stand sicher und ließ wenig zu. Rene Stejskal vergab in der 46. Minute eine weitere Großchance, als er den Ball nach einer Ecke per Kopf knapp übers Tor setzte.

Die Großschweinbarther drängten auf ein weiteres Tor, doch die Dürnkruter Verteidigung konnte zunächst Schlimmeres verhindern. Immer wieder konnte ein Dürnkruter irgendwie retten oder der Ball landete beim Tormann. Die Chancen für den SC blieben hingegen rar. Ein Schuss von Stefan Albrecht in der 48. Minute landete direkt beim gegnerischen Torwart. Auch ein guter Freistoß von etwa 25 Metern durch Emre Celik in der 58. Minute konnte nichts Zählbares einbringen.

In der 61. Minute gab es eine kurze Trinkpause wegen einer Verletzungsunterbrechung, doch die kurze Unterbrechung änderte nichts am Spielverlauf. Der SC Dürnkrut versuchte weiterhin, durch Standardsituationen zum Erfolg zu kommen, doch auch ein Freistoß, den Adrian Kral per Kopf verfehlte, brachte nichts ein. Den Schlusspunkt setzte in der 86. Minute wieder der SV. Rene Stejskal wurde an der Strafraumgrenze angespielt und traf mit links flach ins linke Eck zum 0:4-Endstand.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Weber die Partie ab. Der SV Großschweinbarth konnte einen hochverdienten Auswärtssieg feiern, während der SC Dürnkrut weiter auf den ersten Punkt in der neuen Saison warten muss.

Aufstellungen:

Dürnkrut:

Cem Alakoyun, Stefan Albrecht, Stefan Madner, Maurice Bernhard, Rene Knopp, Patrick Scherbl, Dominik Scherbl (75. Goran Petrovic), Andreas Stadlhuber, Markus Heck (K), Patrick Rehwald, Ebubekir Dagli (69. Emre Celik)

Ersatzspieler: Nikola Ivkic, Goran Petrovic, Tufan Ibis, Emre Celik, Christian Lerchbacher, Jakob Binder

Trainer: Rene Knopp

Großschweinbarth:

Mathias Prunbauer - Manuel Loibl, Andreas Mauser (K/81. Andreas Rath), Manfred Romstorfer, Tobias Kiss (81. Sebastian Schüller) - Raphael Marko, Phillip Konhäusner, Karl Geritzer (70. Jonas Ofenböck), Michael Loibl (75. Dieter Neustifter) - Adrian Kral, Rene Stejskal

Ersatzspieler: Florian Fritz, Sebastian Schüller, Andreas Rath, Jonas Ofenböck, Dieter Neustifter

Trainer: Christoph Machal

Gelbe Karte:

Rene Knopp (35./Foul/Dürnkrut).

Schiedsrichter: Michael Weber

Dürnkrut, 122 Zuseher.

2. Klasse Marchfeld: SC Dürnkrut : Großschw. - 0:4 (0:3)

86 Rene Stejskal 0:4

35 Raphael Marko 0:3

25 Rene Stejskal 0:2

6 Phillip Konhäusner 0:1

