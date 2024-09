Später Treffer sichert SC Ollersdorf den Sieg gegen SC Großengersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 14:16

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Marchfeld trafen, vor etwa 100 Zuschauern, der SC Großengersdorf und der SC Ollersdorf aufeinander. Trotz dominanter Phasen beider Mannschaften stand es zur Halbzeit noch 0:0. Erst kurz vor Schluss gelang Christoph Stadlbacher der entscheidende Treffer, der den Gästen aus Ollersdorf den Sieg sicherte. Die Partie endete mit einem 0:1, womit der SC Ollersdorf die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass beide Teams nichts zu verschenken hatten. Im Laufe des Spiels übernahm der SC Großengersdorf mehr und mehr die Kontrolle, was sich in einer Reihe von Angriffen auf das Tor der Gäste widerspiegelte. Die Abwehr des SC Ollersdorf zeigte sich jedoch standhaft, besonders der Torwart, der früh in der Partie gefordert war.

Die Großengersdorfer blieben weiterhin gefährlich und erarbeiteten sich in der 5. Minute einen Freistoß aus etwa 35 Metern, der jedoch nichts einbrachte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich der Sportclub Großengersdorf aktiv, konnte aber keine klaren Chancen verwerten. In der 22. Minute hatten die Gäste eine Torchance, die jedoch vergeben wurde und weit neben das Tor ging.

Ein Abseitstor in der 37. Minute ließ kurzzeitig die Heimfans jubeln, doch der Treffer wurde nicht anerkannt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der SC Großengersdorf einen vielversprechenden Freistoß aus 20 Metern, der jedoch vom Torwart des SC Ollersdorf pariert wurde. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Pause.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit startete relativ ereignislos, das Match plätscherte dahin. Es schien, als hätte das Spiel an Fahrt verloren. Erst ein Freistoß in der 54. Minute für den SC Großengersdorf ließ die Spannung wieder steigen, doch der Ball ging über das Tor.

Die letzte Viertelstunde gehörte eindeutig den Gästen. In der 78. Minute gelang Christoph Stadlbacher der alles entscheidende Treffer für den SC Ollersdorf. Mit einem gezielten Schuss brachte er sein Team mit 1:0 in Führung. Danach versuchten die Großengersdorfer noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Ollersdorfer verteidigten ihre knappe Führung mit allen Mitteln. In den letzten Minuten des Spiels war zu spüren, dass die Kräfte der Gäste nachließen, dennoch retteten sie das 0:1 über die Zeit.

Nach insgesamt 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Spieler des SC Ollersdorf feierten ihren knappen Auswärtssieg. Der SC Großengersdorf musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben.

2. Klasse Marchfeld: Großengersdorf : Ollersdorf - 0:1 (0:0)

78 Christoph Stadlbacher 0:1

