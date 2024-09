Hohenruppersdorf gewinnt in Dürnkrut klar mit 4:1

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 14:29

In der 7. Runde der 2. Klasse Marchfeld traf der SC Dürnkrut auf den SC Hohenruppersdorf. Die rund 100 Zuschauer erlebten ein torreiches Match, in dem die Gäste aus Hohenruppersdorf mit 4:1 die Oberhand behielten. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten sich die Hohenruppersdorfer dominant und legten den Grundstein für ihren verdienten Sieg. Der SC Dürnkrut konnte trotz eines Ehrentreffers per Elfmeter das Blatt nicht mehr wenden.

Erste Halbzeit: Hohenruppersdorf dominiert

Der SC Hohenruppersdorf kam von Beginn an besser ins Spiel. Schon in der 11. Minute gelang den Gästen das erste Tor des Abends. Patrik Liska traf mit einem schönen Volley zur 1:0-Führung für die Hohenruppersdorfer. Der frühe Rückstand schien die Dürnkruter aus dem Konzept zu bringen. In der 18. Minute zeigte der Schlussmann des SC Dürnkrut eine starke Parade bei einem gut geschossenen Freistoß der Gäste.

Der SC Dürnkrut fand weiterhin nicht ins Spiel, und in der 19. Minute deutete sich an, dass die Hohenruppersdorfer zunehmend die Kontrolle übernahmen. Der Stürmer von Hohenruppersdorf verfehlte in der 20. Minute jedoch das leere Tor, was eine Möglichkeit zur Erhöhung der Führung verpasste. Ein entscheidender Moment folgte in der 40. Minute, als Hohenruppersdorf einen Elfmeter zugesprochen bekam. Der Schuss ging jedoch weit über das Tor und ließ die Gastgeber hoffen.

Diese Hoffnung währte jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später, in der 43. Minute, baute Florian Esberger die Führung der Gäste auf 2:0 aus. Es war ein weiteres Tor nach einer Ecke, bei dem die Abwehr des SC Dürnkrut zu wenig konsequent war. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Hohenruppersdorfer hatten klar die Oberhand.

Zweite Halbzeit: Dürnkrut findet nicht zurück

In der 61. Minute setzte David Stefanek die dominierende Leistung der Hohenruppersdorfer fort und erzielte das 3:0. Es war ein schön herausgespieltes Tor, das die Schwächen der Gastgeber erneut aufzeigte.

Die Dürnkruter zeigten in der 62. Minute kurzzeitig eine Reaktion, als sie einen Lattenschuss verzeichneten. Doch der Nachschuss ging vorbei und ließ die Hoffnung der Heimfans schwinden. Nur zwei Minuten später, in der 64. Minute, erhöhte erneut David Stefanek mit einem Doppelschlag auf 4:0. Sein erster Schuss traf die Latte, doch der Nachschuss fand seinen Weg ins Netz.

Der SC Dürnkrut gelang es in der 72. Minute, per Elfmeter zum 1:4 zu verkürzen. Markus Heck verwandelte den Strafstoß sicher und brachte den Ehrentreffer für die Gastgeber. Doch diese Bemühungen kamen zu spät. Das Spiel neigte sich dem Ende zu und es war klar, dass die Gäste die ersten Punkte einfahren werden.

Mit dem Abpfiff stand das Endergebnis fest: 4:1 für die Gäste aus Hohenruppersdorf. Die Dürnkruter mussten sich geschlagen geben und müssen sich in den kommenden Wochen steigern, um endlich anschreiben zu können.

2. Klasse Marchfeld: SC Dürnkrut : Hohenruppersdorf - 1:4 (0:2)

72 Markus Heck 1:4

64 David Stefanek 0:4

61 David Stefanek 0:3

43 Florian Esberger 0:2

11 Patrik Liska 0:1

