SV Großschweinbarth dominiert SCU Obersdorf/P. mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 14:52

Der SV Großschweinbarth setzte sich in einem einseitigen Spiel, vor etwa 100 Zuschauern, der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) klar gegen den SCU Obersdorf/P. durch. Mit einem Endstand von 5:1 dominierten die Großschweinbarther ihren Gegner von Beginn an und zeigten sich besonders torhungrig. Trotz einer kurzen Verzögerung zu Beginn entwickelte sich das Spiel rasch zu einer einseitigen Partie, bei der die Gastgeber ihre Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Frühe Führung und starke erste Halbzeit

Die Gastgeber aus Großschweinbarth übernahmen sofort das Kommando und konnten bereits in der 11. Minute durch Adrian Kral in Führung gehen. Kral nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Obersdorfer und brachte sein Team früh mit 1:0 in Führung.

Die Großschweinbarther drängten weiter nach vorne und wurden in der 24. Minute erneut belohnt. Nach einer präzise getretenen Ecke konnte Manfred Romstorfer per Kopf das 2:0 erzielen. Trotz Bemühungen der Obersdorfer, die immer wieder versuchten, den Ball ins Netz zu bringen, blieb ihre Offensive glücklos und trafen selten aufs Tor. Die Mannschaft von Großschweinbarth hingegen spielte souverän weiter und kontrollierte das Geschehen bis zur Halbzeit, die mit einem verdienten 2:0 endete.

Großschweinbarth erhöht und sichert den Sieg

Auch nach der Pause blieb der SV Großschweinbarth die spielbestimmende Mannschaft. In der 65. Minute erhöhte Jonas Ofenböck auf 3:0, indem er einen Abpraller abstaubte und den Ball ins Tor beförderte. Die Defensive der Obersdorfer zeigte sich erneut löchrig und konnte den Angriffen der Großschweinbarther wenig entgegensetzen.

In der 73. Minute war es dann Rene Stejskal, der den vierten Treffer für die Gastgeber erzielte. Wiederum profitierte Großschweinbarth von einer schlechten Abwehr der Obersdorfer. Zu diesem Zeitpunkt schien der SCU Obersdorf/P. bereits geschlagen, der Heimsieg stand im Prinzip fest.

Die Obersdorfer konnten noch den Anschlusstreffer erzielen, als Simon Kühnert in der 84. Minute einen sehenswerten Freistoß direkt verwandelte und damit auf 4:1 verkürzte. Dieser Treffer blieb jedoch eine Ausnahme und änderte nichts mehr am dominanten Auftritt der Gastgeber.

Den Schlusspunkt setzte Adrian Kral, der in der 86. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Nach zu viel Platz, nutzte er den Raum und stellte den 5:1-Endstand her. Dieses Tor besiegelte endgültig den hochverdienten Sieg des SV Großschweinbarth.

Mit diesem klaren Erfolg festigte der Sportverein Großschweinbarth seine Position in der Tabelle der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) und zeigte eindrucksvoll, warum sie zu den Favoriten der Liga zählen. Die Obersdorfer hingegen müssen ihre defensive Stabilität dringend verbessern, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

2. Klasse Marchfeld: Großschw. : Obersdorf/P. - 5:1 (2:0)

86 Adrian Kral 5:1

84 Simon Kühnert 4:1

73 Rene Stejskal 4:0

65 Jonas Ofenböck 3:0

24 Manfred Romstorfer 2:0

11 Adrian Kral 1:0

