Torflut in Matzen: SV Gänserndorf überrollt SC Matzen mit 11:0

Der SC Matzen erlebte einen rabenschwarzen Tag gegen den SV Gänserndorf. Das Team der Gäste dominierte das Spielgeschehen vor allem in der zweiten Halbzeit und feierte einen beeindruckenden 11:0-Auswärtssieg. In der ersten Spielhälfte blieb es bei einem knappen 0:1, bevor die Tore in der zweiten Halbzeit wie am Fließband fielen.

Frühe Führung für Gänserndorf

Bereits in der 11. Minute gelang dem SV Gänserndorf der Führungstreffer. Dogan Karasu nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Matzen und schoss den Ball souverän ins Netz. Der frühe Treffer setzte die Matzener sofort unter Druck und gab den Gänserndorfern Selbstvertrauen für den weiteren Spielverlauf.

Nach dem Führungstreffer kontrollierten die Gänserndorfer das Spielgeschehen, konnten jedoch in der ersten Halbzeit keine weiteren Treffer erzielen. Der SC Matzen hatte Schwierigkeiten, das Spiel zu beruhigen und eigene Akzente zu setzen. So ging es mit einem knappen 0:1 in die Halbzeitpause.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, erhöhte der SV Gänserndorf den Druck und erzielte in der 47. Minute das 0:2. Erneut war es Dogan Karasu, der mit einem platzierten Schuss ins Tor traf. Nur eine Minute später, in der 48. Minute, setzte Fattoum Wael mit einem weiteren Treffer nach und erhöhte auf 0:3.

Der SC Matzen fand keine Mittel, um den Angriffswellen der Gänserndorfer entgegenzuwirken. In der 53. Minute war es Mark Störmer, der das 0:4 markierte. Die Gänserndorfer agierten jetzt mit beeindruckender Effizienz und schlossen nahezu jeden Angriff erfolgreich ab.

Marcel Jetishi sorgte in der 68. Minute mit seinem Treffer für das 0:5, bevor Fattoum Wael in der 72. Minute erneut zuschlug und auf 0:6 erhöhte. Ajdin Mehic setzte den Torreigen in der 75. Minute mit dem 0:7 fort, was den SC Matzen endgültig aus dem Konzept brachte.

In der Schlussphase des Spiels drehten die Gänserndorfer noch einmal richtig auf. Dominik Garic erzielte in der 84. Minute das 0:8 und legte in der 87. Minute mit dem 0:9 nach. Ein unglückliches Eigentor von Alessandro Ertl in der 89. Minute besiegelte das 0:10 aus Sicht des SC Matzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Dogan Karasu, der in der 90. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und damit den 11:0-Endstand herstellte. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit.

Der SV Gänserndorf feierte damit einen herausragenden Sieg und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung, während der SC Matzen einen Tag zum Vergessen erlebte.

2. Klasse Marchfeld: Matzen : Gänserndorf - 0:11 (0:1)

90 Dogan Karasu 0:11

89 Eigentor durch Alessandro Ertl 0:10

87 Dominik Garic 0:9

84 Dominik Garic 0:8

75 Ajdin Mehic 0:7

72 Fattoum Wael 0:6

68 Marcel Jetishi 0:5

53 Mark Störmer 0:4

48 Fattoum Wael 0:3

47 Dogan Karasu 0:2

11 Dogan Karasu 0:1

