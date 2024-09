Torfestival in der 2. Klasse Marchfeld: SC Ollersdorf siegt 6:5 gegen SC Dürnkrut

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 14:29

Ein spektakuläres Spiel lieferten sich der SC Ollersdorf und der SC Dürnkrut, vor etwa 120 Zuschauer, in der 8. Runde der 2. Klasse Marchfeld. Am Ende standen insgesamt elf Tore auf der Anzeigetafel, wobei die Ollersdorfer mit 6:5 als Sieger vom Platz gingen. Schon zur Halbzeit führte der Sportclub Ollersdorf klar mit 5:1, doch die Dürnkruter bewiesen eindrucksvoll ihre Kampfgeist und erzielten vier Tore in der zweiten Halbzeit, was das Spiel bis zum Abpfiff spannend hielt.

Dominante erste Halbzeit des SC Ollersdorf

Bereits in der 4. Minute zeigte sich der SC Ollersdorf von seiner besten Seite. Christoph Stadlbacher eröffnete den Torreigen mit einem Treffer zum 1:0. Die frühen Angriffe des Heimteams wurden belohnt und nur 15 Minuten später erhöhte Albert Mutiso Muema auf 2:0. Die Dürnkruter schienen mit dem aggressiven Spiel des SC Ollersdorf nicht zurechtzukommen, dennoch konnten sie in der 22. Minute durch Patrick Rehwald auf 2:1 verkürzen.

Die Antwort der Ollersdorfer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Wieder war es Albert Mutiso Muema, der in der 40. und 42. Minute mit einem Doppelschlag auf 4:1 stellte und damit bereits seinen Hattrick perfekt machte. Der SC Dürnkrut hatte kaum Zeit, sich von diesem Schock zu erholen, da netzte Daniel Decker in der 45. Minute zum 5:1 ein. Mit diesem deutlichen Vorsprung gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Aufholjagd des SC Dürnkrut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich furios wie die erste. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Fabian Schnell das 6:1 für den Sportclub Ollersdorf. Ein Debakel schien sich für den SC Dürnkrut abzuzeichnen. Doch die Gäste zeigten Moral und kämpften sich Stück für Stück zurück ins Spiel.

In der 52. Minute war es erneut Patrick Rehwald, der das 6:2 markierte und damit den Anfang einer spannenden Aufholjagd einläutete. Emre Celik machte es in der 66. Minute mit seinem Treffer zum 6:3 nochmals spannend. Die Ollersdorfer wirkten nun etwas verunsichert und das Spiel wurde zunehmend hektischer.

Die Spannung stieg weiter, als Patrick Rehwald in der 75. Minute einen Strafstoß verwandelte und seinen dritten Treffer des Tages erzielte. Plötzlich war die Begegnung wieder völlig offen. Der Druck auf den SC Ollersdorf nahm weiter zu, Dürnkrut hatte Lunte gerochen.

Dann gelang Andreas Stadlhuber in der 82. Minute der Treffer zum 6:5. Die letzten Minuten waren ein wahrer Krimi, doch die Ollersdorfer verteidigten ihre knappe Führung bis zum Abpfiff in der 96. Minute. Eine Minute zuvor musste der zur Halbzeit eingewechselte Stefan Albrecht das Spielfeld frühzeitig verlassen. Er kassierte die Gelb-Rote Karte.

Mit diesem nervenaufreibenden Spiel sicherte sich der SC Ollersdorf drei wichtige Punkte, während der SC Dürnkrut trotz einer beeindruckenden Aufholjagd am Ende ohne Punkte nach Hause fahren musste. Es war ein Spiel, das die Zuschauer sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

2. Klasse Marchfeld: Ollersdorf : SC Dürnkrut - 6:5 (5:1)

82 Andreas Stadlhuber 6:5

75 Patrick Rehwald 6:4

66 Emre Celik 6:3

52 Patrick Rehwald 6:2

48 Fabian Schnell 6:1

45 Daniel Decker 5:1

42 Albert Mutiso Muema 4:1

40 Albert Mutiso Muema 3:1

22 Patrick Rehwald 2:1

19 Albert Mutiso Muema 2:0

4 Christoph Stadlbacher 1:0

