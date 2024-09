Torfestival in Breitensee: SC Breitensee deklassiert SC Matzen mit 8:0

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 20:50

Der SC Breitensee setzte ein eindrucksvolles Zeichen in der 8. Runde der 2. Klasse Marchfeld, als sie, vor etwa 110 Zuschauern, den SC Matzen mit einem überragenden 8:0-Sieg vom Platz fegten. Vor allem in der 2. Halbzeit dominierten die Breitenseer das Geschehen und zeigten ihre Offensivkraft, während die Matzener kaum eine Chance hatten, ins Spiel zu finden. Ein überragender Richard Kohl und ein ebenso treffsicherer Adam Bombicz führten die Gastgeber zu einem beeindruckenden Erfolg.

Breitensee legt Grundstein

Das Spiel begann mit einer etwas dezimierten Mannschaft des SC Breitensee, die trotz der Ausfälle früh das Spiel in die Hand nahm. Nach einigen anfänglichen Chancen auf beiden Seiten gelang den Breitenseern in der 31. Minute der Durchbruch. Richard Kohl, der Kapitän, vollendete nach einem präzisen Steilpass von Manfred Steiner eiskalt und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später hatte Lukas Grubesic eine Top-Chance nach einem schnellen Konter, doch es blieb zunächst bei der knappen Führung.

In der 37. Minute erhöhten die Breitenseer auf 2:0. Adam Bombicz verwandelte einen Elfmeter, den Richard Kohl herausgeholt hatte, sicher. Diese frühe Führung gab dem SC Breitensee Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen weiterhin. Kurz vor der Halbzeitpause hatte die Mannschaft noch einige gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff setzte der SC Breitensee sein dominantes Spiel fort. In der 56. Minute erhöhte Lukas Grubesic nach einer hervorragenden Vorarbeit von Richard Kohl auf 3:0. Nur sechs Minuten später war es erneut Richard Kohl, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 stellte.

Die Matzener hatten kaum Möglichkeiten, sich zu befreien, und in der 66. Minute traf Adam Bombicz nach einem sehenswerten Dribbling im Strafraum zum 5:0. Der SC Matzen geriet zunehmend unter Druck und verlor in der 78. Minute Gent Sahiti durch eine rote Karte wegen Tätlichkeit. Die numerische Unterlegenheit machte es den Matzenern noch schwerer, das Spiel zu gestalten.

Der SC Breitensee nutzte diese Überlegenheit eiskalt aus. In der 82. Minute führte ein Eigentor der Gäste, verursacht durch einen scharf hereingebrachten Pass, zum 6:0. Nur vier Minuten später trug sich Richard Kohl erneut in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 7:0. Den Schlusspunkt setzte Adam Bombicz in der 89. Minute mit einem weiteren Elfmeter, womit er das Endergebnis von 8:0 besiegelte.

Der Schlusspfiff besiegelte einen in jeder Hinsicht starken Auftritt des SC Breitensee, der mit diesem Kantersieg Selbstvertrauen für die kommenden Spiele tanken konnte. Die Matzener hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren und die Fehler analysieren, um in den nächsten Partien wieder konkurrenzfähig zu sein.

2. Klasse Marchfeld: Breitensee : Matzen - 8:0 (2:0)

89 Adam Bombicz 8:0

86 Richard Kohl 7:0

82 Eigentor durch Nico Binder 6:0

66 Adam Bombicz 5:0

62 Richard Kohl 4:0

56 Lukas Grubesic 3:0

37 Adam Bombicz 2:0

31 Richard Kohl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.