Der SV Großebersdorf triumphiert über ATSV Weikendorf mit einem klaren 5:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:29

In der 9. Runde der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) feierte der SV Großebersdorf, vor rund 100 Zuschauern, einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den ATSV Weikendorf. Die Großebersdorfer dominierten die Partie von Beginn an und zeigten sich vor allem in der Offensive besonders effizient. Patrick Wimmer erwies sich als Matchwinner, indem er in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte. Der ATSV Weikendorf hatte wenig entgegenzusetzen und musste schließlich eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Frühe Führung und Wimmer-Hattrick

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Bereits in der 3. Minute schlug Patrick Wimmer zu und erzielte das 1:0 für den SV Großebersdorf. Seine Offensivstärke sollte sich für die Weikendorfer als großes Problem herausstellen. Nur 27 Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte Wimmer mit einem weiteren Treffer auf 2:0. Seine herausragende Leistung krönte er in der 32. Minute mit seinem dritten Tor, was den Hattrick perfekt machte und die Großebersdorfer zur Halbzeit mit 3:0 in Führung brachte.

Der ATSV Weikendorf fand in dieser Phase kaum ins Spiel und war überwiegend damit beschäftigt, die Angriffe der Großebersdorfer abzuwehren. Die Defensive der Weikendorfer wirkte überfordert und ließ den Gastgebern zu viel Raum, den diese gnadenlos ausnutzten. Trotz vereinzelter Bemühungen, ins Spiel zurückzufinden, gelang es den Gästen nicht, das Blatt zu wenden.

SV Großebersdorf bleibt dominant

Auch nach der Pause hielt der SV Großebersdorf den Druck aufrecht. In der 58. Minute war es Filip Spevar, der das 4:0 erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Die Weikendorfer schienen endgültig geschlagen und konnten dem Spiel keine entscheidende Wendung mehr geben. Die Gastgeber agierten weiterhin offensiv und ließen den Gästen kaum Möglichkeiten zur Entfaltung.

In der Schlussphase der Partie setzten die Großebersdorfer noch einen drauf. Marcel Anton Eduard Cerny markierte in der 90. Minute den Schlusspunkt mit dem 5:0 und besiegelte damit den deutlichen Sieg. Die Großebersdorfer Fans konnten sich über eine souveräne Vorstellung ihrer Mannschaft freuen, die den Sieg verdientermaßen mit einem Torfeuerwerk krönten.

Mit diesem klaren Erfolg untermauert der SV Großebersdorf seine Ambitionen in der Liga und zeigt, dass mit ihnen in der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) zu rechnen ist. Der ATSV Weikendorf hingegen muss die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen.

2. Klasse Marchfeld: Großebersdorf : Weikendorf - 5:0 (3:0)

90 Marcel Anton Eduard Cerny 5:0

58 Filip Spevar 4:0

32 Patrick Wimmer 3:0

30 Patrick Wimmer 2:0

3 Patrick Wimmer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.