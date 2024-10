Großschweinbarth siegt souverän mit 4:1 gegen SC Ollersdorf

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:34

Ein torreiches Spiel fand zwischen dem Sportverein Großschweinbarth und dem SC Ollersdorf in der 9. Runde der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) statt. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an in Topform und sicherten sich, vor etwa 120 Zuschauern, mit einem überzeugenden 4:1-Sieg drei wichtige Punkte. Insbesondere Rene Stejskal spielte eine entscheidende Rolle für die Großschweinbarther, indem er gleich drei der vier Tore erzielte. Der SC Ollersdorf konnte trotz eines Treffers von Fabian Schnell nicht mit dem hohen Tempo der Gastgeber mithalten.

Stejskal eröffnet das Torfestival

Die Partie begann mit einem furiosen Auftakt seitens der Großschweinbarther. Bereits in der 10. Minute eröffnete Rene Stejskal das Torfestival mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0. Nur eine Minute später legte derselbe Spieler nach und erhöhte auf 2:0, was die Gastgeber frühzeitig in eine komfortable Position brachte. Die Abwehr der Ollersdorfer hatte Schwierigkeiten, dem schnellen Spiel der Gastgeber standzuhalten.

Nach diesem Doppelschlag blieben die Großschweinbarther weiter am Drücker. In der 33. Minute war es Adrian Kral, der nach einem gut herausgespielten Angriff das dritte Tor für die Gastgeber erzielte. Mit diesem 3:0 im Rücken kontrollierte der Sportverein Großschweinbarth das Spielgeschehen und setzte die Ollersdorfer unter konstanten Druck.

Ollersdorf versucht zurückzukommen

Trotz des Rückstands gaben die Ollersdorfer nicht auf und zeigten Kampfgeist. In der 39. Minute gelang Fabian Schnell der Anschlusstreffer zum 3:1. Es war ein Tor, das zwar überraschend kam, aber die Gäste für kurze Zeit hoffen ließ, wieder ins Spiel zu finden. Schnell nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gastgeber und verwandelte die Gelegenheit eiskalt.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Ollersdorfer, den Druck zu erhöhen und zurück ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Großschweinbarther hielt stand. Die Gastgeber verteidigten ihre Führung konsequent und ließen kaum Chancen zu. Das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gäste, was weitere Gelegenheiten für den Sportverein Großschweinbarth eröffnete.

In der 88. Minute setzte Rene Stejskal schließlich den Schlusspunkt. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte er den 4:1-Endstand her und besiegelte den verdienten Sieg für seine Mannschaft. Stejskals Leistung war an diesem Tag herausragend und unterstrich seine Bedeutung für das Team.

Der Sportverein Großschweinbarth feierte am Ende einen deutlichen Heimsieg, der sowohl die Spieler als auch die Fans begeisterte. Mit dieser starken Leistung unterstrichen die Großschweinbarther ihre Ambitionen in der 2. Klasse Marchfeld und setzten ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Der SC Ollersdorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen versuchen, wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse Marchfeld: Großschw. : Ollersdorf - 4:1 (3:1)

88 Rene Stejskal 4:1

39 Fabian Schnell 3:1

33 Adrian Kral 3:0

11 Rene Stejskal 2:0

10 Rene Stejskal 1:0

