Souveräner Dreier von Matzen gegen Gänserndorf-Süd

2. Klasse Marchfeld: Mit 3:6 verlor der FC Gänserndorf-Süd am vergangenen Samstag deutlich gegen den SC Matzen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Matzen wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gastgeber gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Berkan Tan vor 75 Fans das schnelle 1:0 für Gänserndorf-Süd erzielte. Den Freudenjubel von Gänserndorf Süd machte Lukas Kucera zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (13.). Radek Polach machte in der 25. Minute das 2:1 des SC Matzen perfekt. Mit einem schnellen Doppelpack (29./32.) zum 4:1 schockte Kucera den FC Gänserndorf-Süd. Tugay Tugrul beförderte das Leder zum 2:4 des Gasts über die Linie (35.). Mit der Führung für Matzen ging es in die Kabine.

Viermal Kucera

Kucera führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (47.). In Minute 80 bejubelte Gänserndorf-Süd das 3:5. Kyrillos Mikhaeil gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Matzen (85.). Zum Schluss feierte Matzen einen dreifachen Punktgewinn gegen Gänserndorf Süd.

Für den SC Matzen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Matzen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC Matzen vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Der FC Gänserndorf-Süd bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Gänserndorf-Süd liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 22 Gegentreffer fing. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Gänserndorf Süd alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war der FC Gänserndorf-Süd in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – FC Gänserndorf-Süd, 6:3 (4:2)

7 Berkan Tan 0:1

13 Lukas Kucera 1:1

25 Radek Polach 2:1

29 Lukas Kucera 3:1

32 Lukas Kucera 4:1

35 Tugay Tugrul 4:2

47 Lukas Kucera 5:2

80 Ercan Pekguezel 5:3

85 Kyrillos Mikhaeil 6:3

