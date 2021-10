Heimsieg gegen Weikendorf: Orth zurück in der Spur

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:01

2. Klasse Marchfeld: Am Sonntag verbuchte Orth vor rund 100 Besuchern einen 4:2-Erfolg gegen Weikendorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Orth/Donau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der SC Orth/Donau ging durch Kerem Serttas in der zwölften Minute vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Patrick Wiesinger sah zuvor wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte (11.). Manfred Steiner machte in der 21. Minute das 2:0 der Heimmannschaft perfekt. Christoph Seidl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Orth (33.). Nach 34 Minuten war zumindest der personelle Ausgleich perfekt. Daniel Goga sah nach Torchancenverhinderung ebenfalls die Rote Karte. Für das 1:3 des ATSV Weikendorf zeichnete Martin Schwinghammer verantwortlich (38.). Bevor es in die Pause ging, hatte Vincent Pipas noch das 2:3 der Gäste parat (40.). Ein Tor auf Seiten des SC Orth/Donau machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Serttas-Doppelpack sichert den Sieg

Mit dem Elfmetertreffer zum 4:2 sicherte Serttas Orth nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Letzten Endes ging der SC Orth/Donau im Duell mit Weikendorf als Sieger hervor.

Für Orth ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der SC Orth/Donau derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Orth konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Der ATSV Weikendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Orth/Donau – Weikendorf bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ATSV Weikendorf in dieser Saison. Die Situation von Weikendorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Orth handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Am nächsten Sonntag reist der SC Orth/Donau zum SC Breitensee, zeitgleich empfängt der ATSV Weikendorf den ASKÖ Strasshof SV.

2. Klasse Marchfeld: SC Orth/Donau – ATSV Weikendorf, 4:2 (3:2)

12 Kerem Serttas 1:0

21 Manfred Steiner 2:0

33 Christoph Seidl 3:0

38 Martin Schwinghammer 3:1

40 Vincent Pipas 3:2

76 Kerem Serttas 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!