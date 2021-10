Matzen holt Big Points gegen Angern

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:43

2. Klasse Marchfeld: Mit dem SC Matzen und dem FC Marchfelder Bank Angern trafen sich am Samstag vor etwa 90 Fans zwei Topteams. Für den Gast schien Matzen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SC Matzen als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Erster Aufreger der Partie war die Gelb-Rote Karte für Angerns Markus Blum (37.). Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Pavel Velecky aufseiten des Heimteams das 1:0 (42.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Marek Gubancok den Ausgleich (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Doppelschlag brachte Matzen auf die Siegerstraße

Lukas Kucera trug sich in der 54. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf erneut in Front. In der 57. Minute erhöhte Radek Polach auf 3:1 für Matzen. Jan Sedlar überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den SC Matzen (73.). Am Schluss schlug Matzen den FC Angern mit 4:1.

Mit 30 geschossenen Toren gehört der SC Matzen offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Marchfeld. Matzen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die Situation beim FC Marchfelder Bank Angern bleibt angespannt. Gegen den SC Matzen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Matzen verdrängte den FC Angern aus der Aufstiegszone und stieg selbst dorthin auf Platz zwei auf. Der FC Marchfelder Bank Angern fiel damit auf den vierten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Der SC Matzen stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SC Markgrafneusiedl vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der FC Angern den SC Marchfelder Bank Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – FC Marchfelder Bank Angern, 4:1 (1:1)

42 Pavel Velecky 1:0

43 Marek Gubancok 1:1

54 Lukas Kucera 2:1

57 Radek Polach 3:1

73 Jan Sedlar 4:1

