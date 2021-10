Erfolgsserie von Obersiebenbrunn hält weiter an: Heimsieg gegen Markgrafneusiedl

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:46

2. Klasse Marchfeld: Der SC Markgrafneusiedl kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SC Obersiebenbrunn mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor rund 80 Besuchern 2:5. Obersiebenbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Für das erste Tor sorgte Martin Turcar. In der achten Minute traf der Spieler von Markgrafneusiedl ins Schwarze. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Patrick Schillinger bereits wenig später besorgte (14.). In der 15. Minute bejubelte der SC Markgrafneusiedl das 2:1. Süleyman Altintas verwandelte einen Strafstoß zur neuerliche Führung der Gäste. In Minute 44 sah Michael Müller (Markgrafneusiedl) wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte. Bevor es in die Pause ging, hatte Schillinger noch das 2:2 des SC Obersiebenbrunn parat (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Schillinger mit Dreierpack

Philipp Puschina brachte Markgrafneusiedl per Doppelschlag (Freistoß und Strafstoß) ins Hintertreffen, als er in der 58. und 76. Minute vollstreckte. Das 5:2 für Obersiebenbrunn stellte wieder Schillinger sicher. In der 92. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Schließlich strich der SC Obersiebenbrunn die Optimalausbeute gegen den SC Markgrafneusiedl ein.

Trotz der drei Zähler machte Obersiebenbrunn im Klassement keinen Boden gut. Die Offensive des Gastgebers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Markgrafneusiedl war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer des SC Obersiebenbrunn in dieser Spielzeit zu. In dieser Saison sammelte Obersiebenbrunn bisher sieben Siege und kassierte zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SC Obersiebenbrunn konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der SC Markgrafneusiedl holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die Gäste belegen mit 15 Punkten den achten Tabellenplatz. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Markgrafneusiedl. Der SC Markgrafneusiedl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Obersiebenbrunn zum SC Orth/Donau, zeitgleich empfängt Markgrafneusiedl den SC Matzen.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – SC Markgrafneusiedl, 5:2 (2:2)

8 Martin Turcar 0:1

14 Patrick Schillinger 1:1

15 Sueleyman Altintas 1:2

45 Patrick Schillinger 2:2

58 Philipp Puschina 3:2

76 Philipp Puschina 4:2

92 Patrick Schillinger 5:2

