Big Points gegen Angern: ATSV Auersthal auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 30. Oktober 2021 03:21

2. Klasse Marchfeld: Nichts zu holen gab es für den FC Angern beim ATSV Auersthal. Der Tabellenprimus erfreute die rund 130 Fans mit einem 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Auersthal wurde der Favoritenrolle gerecht.

Simon Pammer stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute sieben mit dem 1:0 zur Stelle war. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Oliver Bauer versenkte die Kugel zum 2:0 für den ATSV OMV Auersthal (70.) Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der ATSV Auersthal einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Marchfelder Bank Angern.

Auersthal setzt sich ab

Auersthal stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Beim ATSV OMV Auersthal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zehn Gegentoren stellt der ATSV Auersthal die beste Defensive der 2. Klasse Marchfeld. Nur einmal gab sich der ATSV OMV Auersthal bisher geschlagen. Der ATSV Auersthal befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage fiel der FC Angern in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim FC Marchfelder Bank Angern etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der FC Angern.

Auersthal stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SC Markgrafneusiedl vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der FC Marchfelder Bank Angern den FC Gänserndorf-Süd.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – FC Marchfelder Bank Angern, 2:0 (1:0)

7 Simon Pammer 1:0

70 Oliver Bauer 2:0

