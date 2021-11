Gänserndorf verlängert Negativserie bei Breitensee

Details Montag, 01. November 2021 03:27

2. Klasse Marchfeld: Der SV Gänserndorf kam am Sonntag vor rund 90 Besuchern zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Breitensee. Gänserndorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Breitensee erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Hubek traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der SV Gänserndorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den SC Breitensee in die Kabinen. Das 1:1 von Gänserndorf bejubelte Ajdin Mehic (53.). Oliver Anzböck versenkte die Kugel in der 70. Minute zum 2:1 für die Gäste. Breitensee geriet deutlicher in Rückstand, als Anzböck nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte (73.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Gänserndorf.

Breitensee steckt weiter unten fest

Der SC Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Gänserndorf – Breitensee bleibt weiter unten drin. Im Angriff weist der SC Breitensee deutliche Schwächen auf, was die nur elf geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte der SC Breitensee bisher zwei Siege und kassierte neun Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Breitensee aktuell nur Position zwölf bekleidet.

Trotz der drei Zähler machte Gänserndorf im Klassement keinen Boden gut. Der SV Gänserndorf verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Gänserndorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SC Breitensee stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim ATSV Weikendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Gänserndorf den SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – SV Gänserndorf, 1:3 (1:0)

4 Daniel Hubek 1:0

53 Ajdin Mehic 1:1

70 Oliver Anzboeck 1:2

73 Oliver Anzboeck 1:3

