Matzen schießt Strasshof ab

2. Klasse Marchfeld: Mit dem ASKÖ Strasshof SV und dem SC Matzen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Strasshof schien Matzen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende vor rund 160 Besuchern eine 1:5-Niederlage stand.

Pavel Velecky brachte den SC Matzen in der siebten Spielminute in Führung. Lukas Kucera brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gäste über die Linie (18.). Mit dem 3:0 von Jan Sedlar für Matzen war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). Der ASKÖ Strasshof SV ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Matzen.

Matzen mit starker Leistung

David Salwey überwand den gegnerischen Schlussmann per Freistoß zum 4:0 für Matzen (77.). Das 5:0 für den SC Matzen stellte Kucera sicher. In der 80. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Schlussphase gelang Alexander Rabl noch der Ehrentreffer für Strasshof (83.). Letzten Endes ging Matzen im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.

Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SC Matzen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Matzen ist jetzt mit 25 Zählern punktgleich mit dem ASKÖ Strasshof SV, platziert sich aber dank des direkten Duells auf dem zweiten Rang. Nach Strasshof stellt der SC Matzen mit 40 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der ASKÖ Strasshof SV dann im nächsten Spiel den SC Marchfelder Bank Ollersdorf, während Matzen am gleichen Tag beim SV Gänserndorf antritt.

2. Klasse Marchfeld: ASKÖ Strasshof SV – SC Matzen, 1:5 (0:3)

7 Pavel Velecky 0:1

18 Lukas Kucera 0:2

33 Jan Sedlar 0:3

77 David Salwey 0:4

80 Lukas Kucera 0:5

83 Alexander Rabl 1:5

