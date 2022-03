Befreiungsschlag von Obersiebenbrunn in Weikendorf

Details Montag, 28. März 2022 01:18

2. Klasse Marchfeld: Rund 80 Fans fanden sich am Sportplatz Weikendorf ein um das Spiel der 14. Runde zu sehen. Weikendorf und Obersiebenbrunn lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Der ATSV Weikendorf erlitt gegen den SC Obersiebenbrunn erwartungsgemäß eine Niederlage. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Obersiebenbrunn hatte einen klaren 5:0-Sieg gefeiert.

In Minute sieben trafen die Gäste durch maximilian Zbik zum ersten Mal ins Schwarze. Bereits in der elften Minute erhöhte Patrick Schillinger den Vorsprung des SC Obersiebenbrunn auf 2:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Obersiebenbrunn. Nach dem die Seiten getauscht waren, kamen die Gastgeber zurück ins Spiel. Der SC Obersiebenbrunn musste den Treffer von Martin Schwinghammer zum 1:2 hinnehmen (47.). Die komfortable Halbzeitführung von Obersiebenbrunn hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Christoph Billan schoss den Ausgleich in der 53. Spielminute vom Elfmeterpunkt aus. Dass der SC Obersiebenbrunn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Puschina, der in der 75. Minute zur Stelle war und einen Strafstoß zum Sieg verwertete. In den 90 Minuten war Obersiebenbrunn im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Weikendorf und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Knapp, aber doch

Der ATSV Weikendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Weikendorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Obersiebenbrunn gerät man immer weiter in die Bredouille. Der ATSV Weikendorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 45 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte der ATSV Weikendorf bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Für Weikendorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Obersiebenbrunn machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Mit 42 geschossenen Toren gehört der SC Obersiebenbrunn offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Marchfeld. Acht Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Obersiebenbrunn. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Obersiebenbrunn deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Obersiebenbrunn in diesem Ranking auf.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Weikendorf zum SC Matzen, zeitgleich empfängt Obersiebenbrunn den SC Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: ATSV Weikendorf – SC Obersiebenbrunn, 2:3 (0:2)

75 Philipp Puschina 2:3

53 Christoph Billan 2:2

47 Martin Schwinghammer 1:2

11 Patrick Schillinger 0:2

7 Maximilian Zbik 0:1