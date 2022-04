Markgrafneusiedl blamiert sich in Engelhartstetten

Details Montag, 04. April 2022 00:54

2. Klasse Marchfeld: Die knapp 50 Fans staunten nicht schlecht, als Engelhartstetten den ersten Saisonsieg feiern konnte. Engelhartstetten spuckte Markgrafneusiedl in die Suppe und gewann deutlich mit 4:1. Enttäuschung beim SC Markgrafneusiedl: Der SC Engelhartstetten, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Markgrafneusiedl ausgegangen.

Das 1:0 durch einen Freistoß-Treffer von Süleyman Altintas in der 25. Minute brachte die Gäste vermeintlich auf die Siegerstraße. Aus der Ruhe ließ sich Engelhartstetten nicht bringen. Patrick Fassl erzielte wenig später den 1:1-Ausgleich (26.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Nach 57 Minuten ging der SC Engelhartstetten durch den zweiten Treffer von Fassl in Führung. Wenig später behauptete sich Engelhartstetten gegen die Hintermannschaft des SC Markgrafneusiedl. Neuer Spielstand: 3:1 (59.), Torschütze war Jeremy Markus Schöpf vom Elfmeterpunkt aus. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Maresch, als er das 4:1 für den SC Engelhartstetten besorgte (62.). In Minute 79 sah Engelhartstettens Doppeltorschütze Patrick Fassl die Rote Karte. Am Ende behielt Engelhartstetten aber gegen Markgrafneusiedl die Oberhand.

Überraschung der Runde

Mit 62 Gegentreffern hat der SC Engelhartstetten schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 4,77 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die drei Punkte brachten für die Heimmannschaft keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Engelhartstetten fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging der SC Engelhartstetten in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der SC Markgrafneusiedl bekleidet mit 22 Zählern Tabellenposition acht. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Markgrafneusiedl momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Engelhartstetten zum SC Orth/Donau, zeitgleich empfängt der SC Markgrafneusiedl den FC Marchfelder Bank Angern.

2. Klasse Marchfeld: SC Engelhartstetten – SC Markgrafneusiedl, 4:1 (1:1)

62 Lukas Maresch 4:1

59 Jeremy Markus Schoepf 3:1

57 Patrick Fassl 2:1

26 Patrick Fassl 1:1

25 Sueleyman Altintas 0:1