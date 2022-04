Nach 0:1: Gänserndorf überrollt Gänserndorf-Süd

Details Montag, 18. April 2022 01:11

2. Klasse Marchfeld: Rund 120 Besucher kamen zum Derby nach Gänserndorf Süd. Gänserndorf erreichte einen 5:1-Erfolg bei Gänserndorf-Süd. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Gänserndorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Mustafa Ates war zur Stelle und markierte das 1:0 von Gänserndorf Süd (15.). Die passende Antwort hatte Patrick Markovic parat, als er in der 18. Minute mit Wucht aus großer Distanz zum Ausgleich traf. Gzim Fazliji sah nach 39 Minuten die Rote Karte (Tätl.) und schwächte damit das Gastgeberteam. Weitere nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Für das zweite Tor von Gänserndorf war Ajdin Mehic verantwortlich, der in der 47. Minute per Strafstoß das 2:1 besorgte. Die Gäste erzielten in der 61. Minute durch Oliver Anzböck das 3:1. Manuel Steinkogler vollendete zum fünften Tagestreffer in der 66. Spielminute. Ibrahim Akaslan stellte schließlich in der 84. Minute den 5:1-Sieg für den SV Gänserndorf sicher. Letzten Endes ging Gänserndorf im Duell mit dem FC Gänserndorf-Süd als Sieger hervor.

Spiel gedreht und souverän gewonnen

Die Sorgen von Gänserndorf-Süd sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Insbesondere an vorderster Front kommt Gänserndorf Süd nicht zur Entfaltung, sodass nur 24 erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des FC Gänserndorf-Süd alles andere als positiv. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Gänserndorf-Süd aktuell nur Position zwölf bekleidet.

Der SV Gänserndorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Gänserndorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Gänserndorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist Gänserndorf Süd zum ATSV Weikendorf, zeitgleich empfängt Gänserndorf den SC Engelhartstetten.

