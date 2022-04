ATSV Auersthal deklassiert Breitensee

Details Sonntag, 24. April 2022 00:53

2. Klasse Marchfeld: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Breitensee und der ATSV OMV Auersthal vor etwa 100 Besuchern mit dem Endstand von 0:6. An der Favoritenstellung ließ der ATSV Auersthal keine Zweifel aufkommen und trug gegen Breitensee einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Auersthal mit 4:2 gewonnen.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 100 Zuschauern besorgte Lirian Sejdini bereits in der sechsten Minute die Führung des Gasts. Der ATSV OMV Auersthal erzielte in der 22. Minute durch Günther Helm das 2:0. Durch ein Eigentor von Sascha Jirkowsky verbesserte der ATSV Auersthal den Spielstand auf 3:0 für sich (32.). Bevor es in die Pause ging, hatte Andreas Helm noch das 4:0 von Auersthal parat (44., Elfmeter). Der tonangebende Stil des ATSV OMV Auersthal spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Den Vorsprung des ATSV Auersthal ließ Sejdini in der 51. Minute anwachsen. Eigentlich war der SC Breitensee schon geschlagen, als Oliver Bauer das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (60.). Mit dem Spielende fuhr der ATSV OMV Auersthal einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für das Heimteam klar, dass gegen Auersthal heute kein Kraut gewachsen war.

Auersthal bleibt im Titelrennen ein heißer Kandidat

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Breitensee immens. In der Defensive drückt der Schuh beim SC Breitensee, was in den 53 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Breitensee musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Breitensee insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Breitensee, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Der ATSV Auersthal setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Bei Auersthal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 18 Gegentoren stellt der ATSV OMV Auersthal die beste Defensive der 2. Klasse Marchfeld. Der ATSV Auersthal knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Auersthal zwölf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der ATSV Auersthal deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der ATSV OMV Auersthal in diesem Ranking auf.

Am nächsten Sonntag reist der SC Breitensee zum FC Gänserndorf-Süd, zeitgleich empfängt Auersthal den SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – ATSV OMV Auersthal, 0:6 (0:4)

60 Oliver Bauer 0:6

51 Lirian Sejdini 0:5

44 Andreas Helm 0:4

32 Eigentor durch Sascha Jirkowsky 0:3

22 Guenther Helm 0:2

6 Lirian Sejdini 0:1