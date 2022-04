Später Treffer bringt den Sieg: Markgrafneusiedl wird für Orth zum Stolperstein

Details Montag, 25. April 2022 01:02

2. Klasse Marchfeld: Etwa 80 Zuscher kamen nach Orth/Donau. Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des SC Markgrafneusiedl. Der Gast setzte sich mit einem 2:1 gegen den SC Orth/Donau durch. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Markgrafneusiedl beugen mussten. Der SC Markgrafneusiedl hatte das Hinspiel gegen Orth mit 3:1 gewonnen.

Das 1:0 durch Oliver Pöltner in der 33. Minute brachte den SC Orth/Donau vermeintlich auf die Siegerstraße. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf Markgrafneusiedls Süleyman Altintas per Strafstoß zum Ausgleich (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Halbzeit zwei, kurz vor dem Ende dann der Schock für die Gastgeber. Der späte Treffer von Berkan Tan, der in der Schlussphase erfolgreich war (90.), bedeutete die Führung und auch den Sieg für den SC Markgrafneusiedl. Schließlich strich Markgrafneusiedl die Optimalausbeute gegen Orth ein.

Herber Dämpfer im Titelkampf für Orth/Donau

Der SC Orth/Donau nimmt mit 35 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Orth bisher elf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Durch den Erfolg rückte der SC Markgrafneusiedl auf die sechste Position der 2. Klasse Marchfeld vor. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Markgrafneusiedl derzeit auf dem Konto. Der SC Markgrafneusiedl befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Der SC Orth/Donau tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 08.05.2022, beim ASKÖ Strasshof SV an. Am Sonntag empfängt Markgrafneusiedl Strasshof.

2. Klasse Marchfeld: SC Orth/Donau – SC Markgrafneusiedl, 1:2 (1:1)

90 Berkan Tan 1:2

42 Sueleyman Altintas 1:1

33 Oliver Poeltner 1:0