Pleite für den SC Ollersdorf gegen Matzen

Details Samstag, 30. April 2022 00:53

2. Klasse Marchfeld: 80 Besucher kamen an die Julius-Mitsch-Sportanlage nach Ollersdorf. Erfolgreich brachte Matzen den Auswärtstermin beim SC Ollersdorf über die Bühne und gewann das Match mit 3:1. Der SC Matzen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Schon im Hinspiel hatte der Gast die Oberhand behalten und einen 4:0-Erfolg davongetragen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Pavel Velecky brachte Matzen in der 58. Minute nach vorn. In der 80. Minute brachte Dejan Jelic das Netz für den SC Matzen zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. In der 82. Minute erzielte Tomas Jarabek per Strafstoß das 1:2 für Ollersdorf. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Radek Polach, der einen Elfmeter verwandeln konnte und das 3:1 aus Sicht von Matzen perfekt machte (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Matzen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf 3:1.

Matzen weiter im Verfolgerfeld

Trotz der Schlappe behält der SC Ollersdorf den achten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher acht Siege und kassierten zehn Niederlagen.

Matzen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Offensiv sticht der SC Matzen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute der SC Matzen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Matzen elf Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

In Fahrt ist Ollersdorf aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei Matzen dagegen läuft es mit momentan 35 Zählern wie am Schnürchen.

Der SC Marchfelder Bank Ollersdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 15.05.2022, beim ATSV OMV Auersthal an. Als Nächstes steht der SC Matzen dem ATSV Auersthal gegenüber (Sonntag, 16:30 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SC Marchfelder Bank Ollersdorf – SC Matzen, 1:3 (0:0)

90 Radek Polach 1:3

82 Tomas Jarabek 1:2

80 Dejan Jelic 0:2

58 Pavel Velecky 0:1