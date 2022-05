Favoritenschreck Markgrafneusiedl ringt Strasshof nieder

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:54

2. Klasse Marchfeld: Der ASKÖ Strasshof SV verlor gegen den SC Markgrafneusiedl nicht nur das Spiel mit 2:3, sondern auch die Tabellenführung. Mit breiter Brust war der ASKÖ Strasshof SV zum Duell mit Markgrafneusiedl angetreten – der Spielverlauf vor etwa 90 Fans ließ bei Strasshof jedoch Ernüchterung zurück. Strasshof hatte den SC Markgrafneusiedl im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Mathias Buchner brachte den ASKÖ Strasshof SV in der 24. Minute in Front. Berkan Tan schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Markgrafneusiedl (25./36.). Zur Pause war der SC Markgrafneusiedl im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 75. Minute erhöhte Sefa Akpinar sogar auf 3:1 für die Heimmannschaft. Kurz vor Ultimo war noch Dominik Leidner zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Strasshof verantwortlich (81.). Dann lagen die Nerven blank. Zunächst sah Milan Petkovic die Rote Karte (Tätl.), dann auch Alexander Rabl (83., Foul). Auch Markgrafneusiedls Ahmed El Sesey (95.) sah spät die Rote Karte. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Markgrafneusiedl schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Strasshof muss Tabellenführung abgeben

Trotz des Sieges bleibt der SC Markgrafneusiedl auf Platz sechs. Mit dem Sieg baute der SC Markgrafneusiedl die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Markgrafneusiedl neun Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Markgrafneusiedl, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ASKÖ Strasshof SV stets gesorgt, mehr Tore als Strasshof (60) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Marchfeld. Die gute Bilanz des ASKÖ Strasshof SV hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Strasshof bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist der SC Markgrafneusiedl zum SV Gänserndorf, zeitgleich empfängt der ASKÖ Strasshof SV den SC Orth/Donau.

2. Klasse Marchfeld: SC Markgrafneusiedl – ASKÖ Strasshof SV, 3:2 (2:1)

81 Dominik Leidner 3:2

75 Sefa Akpinar 3:1

36 Berkan Tan 2:1

25 Berkan Tan 1:1

24 Mathias Buchner 0:1