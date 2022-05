Angern feiert gegen Breitensee den zehnten Saisonsieg

Details Montag, 16. Mai 2022 01:27

2. Klasse Marchfeld: Rund 80 Fans kamen ins Marchland-Stadion nach Angern. Für Breitensee gab es in der Auswärtspartie gegen den FC Angern nichts zu holen. Der SC Breitensee verlor mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Marchfelder Bank Angern heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der FC Marchfelder Bank Angern hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Breitensee musste den frühen Treffer von Xhevat Jasari zum 1:0 hinnehmen (12.). Kristian Kutlik war es, der in der 21. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Gehäuse des FC Angern unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Harun Akaslan für den Gastgeber zur neuerlichen Führung (44.). Der FC Marchfelder Bank Angern nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Das 3:1 für den FC Angern stellte Jasari sicher. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Markus Blum schraubte das Ergebnis in der 67. Minute mit dem 4:1 für den FC Marchfelder Bank Angern in die Höhe. Unter dem Strich verbuchte der FC Angern gegen den SC Breitensee einen 4:1-Sieg.

Tor von Kutlik bleibt nur ein Ehrentreffer

Die drei Punkte brachten für den FC Marchfelder Bank Angern keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der FC Angern sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Durch den klaren Erfolg über Breitensee ist der FC Marchfelder Bank Angern weiter im Aufwind.

Der SC Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem die Gäste die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatten, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Breitensee aktuell den siebten Rang. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SC Breitensee aber immens. Der Angriff ist bei Breitensee die Problemzone. Nur 19 Treffer erzielte der SC Breitensee bislang. Breitensee musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Breitensee insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Breitensee baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der FC Angern beim SC Obersiebenbrunn, der SC Breitensee empfängt zeitgleich den SC Markgrafneusiedl.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – SC Breitensee, 4:1 (2:1)

67 Markus Blum 4:1

49 Xhevat Jasari 3:1

44 Harun Akaslan 2:1

21 Kristian Kutlik 1:1

12 Xhevat Jasari 1:0