Angerns Lisner besiegt Obersiebenbrunn im Alleingang

Details Montag, 23. Mai 2022 00:56

2. Klasse Marchfeld: Rund 50 Besucher wurden beim Spiel der 22. Runde in Obersiebenbrunn gezählt. Durch ein 3:1 holte sich der FC Marchfelder Bank Angern drei Punkte beim SC Obersiebenbrunn. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Obersiebenbrunn Glücksgefühle beschert.

Die Gastgeber waren die ersten die jubeln konnten. In der 23. Minute brachte Matthias Kogelbauer den Ball im Netz des FC Angern unter. Miroslav Lisner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den Gast ein (30.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lisner schnürte einen Doppelpack (65./72.), sodass der FC Marchfelder Bank Angern fortan mit 3:1 führte. Damit wurde er mit seinen drei Treffern zum Matchwinner für die Gäste. Am Ende punktete der FC Angern dreifach beim SC Obersiebenbrunn.

Lisner schießt Angern auf Rang sechs

Die Situation bei Obersiebenbrunn bleibt angespannt. Gegen den FC Marchfelder Bank Angern kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der FC Angern erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Mit diesem Sieg zog der FC Marchfelder Bank Angern am SC Obersiebenbrunn vorbei auf Platz sechs. Die Gastgeber fielen auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Obersiebenbrunn zum SC Markgrafneusiedl, zeitgleich empfängt der FC Angern den SC Matzen.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – FC Marchfelder Bank Angern, 1:3 (1:1)

72 Miroslav Lisner 1:3

65 Miroslav Lisner 1:2

30 Miroslav Lisner 1:1

23 Matthias Kogelbauer 1:0