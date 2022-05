ATSV Auersthal siegt in Gänserndorf Süd zweistellig

Details Montag, 30. Mai 2022 01:24

2. Klasse Marchfeld: Der ATSV Auersthal demütigte Gänserndorf-Süd auf dem eigenen Platz vor rund 100 Zuschauern mit einem zweistelligen Resultat und trat mit einem 11:1-Sieg die Heimreise an. Auersthal setzte sich standesgemäß gegen Gänserndorf Süd durch. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 3:0 einen Erfolg für den ATSV OMV Auersthal bejubelt.

Die Gastgeber konnten beinahe eine halbe Stunde lang das eigene Tor suaber halten. Simon Pammer traf dann vor 100 Zuschauern nach 28 Minuten zur Führung für den Gast. Doppelpack für den ATSV Auersthal: Nach seinem ersten Tor (40.) markierte Mendim Maloku wenig später seinen zweiten Treffer (44.). Zur Halbzeit blickte Auersthal auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 4:0 von Lirian Sejdini für den ATSV OMV Auersthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Das 5:0 für den ATSV Auersthal stellte Maloku sicher. In der 50. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Das 6:0 erzielte Oliver Bauer (58.), ehe Lirian Sejdini (60.) und Skendim Sela (62.) auf 8:0 erhöhten. Für das 9:0 (Strafstoß) und 10:0 war wieder Sejdini verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (70./71.). Der ATSV OMV Auersthal legte in der 85. Minute zum 11:0 durch Zübeyir Sahin nach. Der FC Gänserndorf-Süd kam kurz vor dem Ende durch Qiao Jun Guo zum Ehrentreffer (86.). Mit dem Schlusspfiff hatten die Gastgeber das Martyrium überstanden und waren mit 1:11 geschlagen.

Mit Kantersieg auf Platz drei

Gänserndorf-Süd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt Gänserndorf Süd mit zehn Punkten den zwölften Tabellenplatz. In der Verteidigung des FC Gänserndorf-Süd stimmt es ganz und gar nicht: 66 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Gänserndorf-Süd musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gänserndorf Süd insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch die drei Punkte gegen den FC Gänserndorf-Süd verbesserte sich der ATSV Auersthal auf Platz drei. Bei Auersthal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 24 Gegentoren stellt der ATSV OMV Auersthal die beste Defensive der 2. Klasse Marchfeld. Der ATSV Auersthal verbuchte insgesamt 14 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Mit 44 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Auersthal eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Gänserndorf-Süd nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Gänserndorf Süd hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 12.06.2022 gegen den SC Engelhartstetten. Kommenden Sonntag (17:30 Uhr) bekommt der ATSV OMV Auersthal Besuch von Engelhartstetten.

2. Klasse Marchfeld: FC Gänserndorf-Süd – ATSV OMV Auersthal, 1:11 (0:3)

86 Qiao Jun Guo 1:11

85 Zuebeyir Sahin 0:11

71 Lirian Sejdini 0:10

70 Lirian Sejdini 0:9

62 Skendim Sela 0:8

60 Lirian Sejdini 0:7

56 Oliver Bauer 0:6

50 Mendim Maloku 0:5

46 Lirian Sejdini 0:4

44 Mendim Maloku 0:3

40 Mendim Maloku 0:2

28 Simon Pammer 0:1