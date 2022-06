ATSV Auersthal gegen Engelhartstetten im Torrausch

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:45

2. Klasse Marchfeld: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ATSV Auersthal und Engelhartstetten mit dem Endstand von 6:0. Auersthal hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft vor rund 40 Fans alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Der ATSV OMV Auersthal hatte den SC Engelhartstetten im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ATSV Auersthal bereits in Front. Skeljzen Sela markierte in der fünften Minute die Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (26./31.) zum 3:0 schockte Simon Pammer Engelhartstetten. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf der ATSV OMV Auersthal durch Zübeyir Sahin zum 4:0 (44.). Das überzeugende Auftreten des ATSV Auersthal fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Auersthal baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Grga Lukic beförderte den Ball in der 51. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des ATSV OMV Auersthal auf 5:0. Das 6:0 für den ATSV Auersthal stellte Pammer sicher. In der 69. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Auersthal bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Pammer-Dreierpack: Auersthal im Titel-Dreikampf mit Vorteilen

Der ATSV OMV Auersthal hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Engelhartstetten weiter die dritte Tabellenposition inne. Beim ATSV Auersthal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 24 Gegentoren stellt Auersthal die beste Defensive der 2. Klasse Marchfeld. Nur viermal gab sich der ATSV OMV Auersthal bisher geschlagen. Die letzten Resultate des ATSV Auersthal konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Kurz vor Saisonende belegt Engelhartstetten mit zehn Punkten den 13. Tabellenplatz. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 14-mal brachte der SC Engelhartstetten den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Engelhartstetten alles andere als positiv.

Nach der klaren Niederlage gegen Auersthal ist der SC Engelhartstetten weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Marchfeld.

Als Nächstes steht für den ATSV OMV Auersthal eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den FC Marchfelder Bank Angern. Engelhartstetten empfängt parallel den FC Gänserndorf-Süd.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SC Engelhartstetten, 6:0 (4:0)

69 Simon Pammer 6:0

51 Eigentor durch Grga Lukic 5:0

44 Zuebeyir Sahin 4:0

31 Simon Pammer 3:0

26 Simon Pammer 2:0

5 Skeljzen Sela 1:0