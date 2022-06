Der SV Gänserndorf beendet beim ATSV Weikendorf die schwarze Serie

Details Montag, 06. Juni 2022 01:21

2. Klasse Marchfeld: Für den ATSV Weikendorf gab es in der Partie gegen den SV Gänserndorf, an deren Ende vor rund 70 Zuschauern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Gänserndorf als Favorit ins Spiel gegen Weikendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel wurde der ATSV Weikendorf mit 0:5 abgeschossen.

Gleich zu Spielbeginn traf der SV Gänserndorf durch Oliver Anzböck zur frühen Führung (5.). Noch vor der Pause gelang es den Gästen die Führung auszubauen. Patrick Heffermejer schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (29.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Alan Hamzanejad aber mit dem 1:2 für Weikendorf zur Stelle (45.). Gänserndorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Das 3:1 ließ den SV Gänserndorf zum dritten Mal im Match jubeln (48.) und wieder war es Anzböck, der jubelnd abdrehte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Gänserndorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den ATSV Weikendorf.

Gänserndorf klettert auf Rang acht

Weikendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht die Heimmannschaft mit 18 Punkten auf Platz elf. In der Verteidigung des ATSV Weikendorf stimmt es ganz und gar nicht: 68 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Weikendorf nur drei Zähler.

Der SV Gänserndorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Gänserndorf noch Luft nach oben.

In zwei Wochen trifft der ATSV Weikendorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 19.06.2022 beim SC Breitensee antritt. Am Sonntag empfängt der SV Gänserndorf Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: ATSV Weikendorf – SV Gänserndorf, 1:3 (1:2)

48 Oliver Anzboeck 1:3

45 Alan Hamzanejad 1:2

29 Patrick Heffermejer 0:2

5 Oliver Anzboeck 0:1