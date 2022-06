Gänserndorf-Süd gewinnt hoch bei Engelhartstetten

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:39

2. Klasse Marchfeld: Der SC Engelhartstetten konnte dem FC Gänserndorf-Süd nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwas mehr als 60 Fußballfans mit 0:4. Im Hinspiel hatte sich Engelhartstetten als keine große Hürde erwiesen und mit 0:6 verloren.

Gzim Fazliji nutzte die Chance für Gänserndorf-Süd und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mustafa Ates erhöhte für Gänserndorf Süd auf 2:0 (46.). In der 75. Spielminute setzte sich Gänserndorf-Süd erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Ante Pusic stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für Gänserndorf Süd sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem FC Gänserndorf-Süd am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Engelhartstetten.

Gänserndorf Süd der Sieger im Kellerduell

Engelhartstetten stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Marchfeld und hat bereits 91 Gegentreffer kassiert. Kurz vor Saisonende steht der Gastgeber mit zehn Punkten auf Platz 13. Im Sturm des SC Engelhartstetten stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Engelhartstetten alles andere als positiv.

Mit 13 ergatterten Punkten steht Gänserndorf-Süd auf Tabellenplatz zwölf. Gänserndorf Süd bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und 18 Pleiten. Der FC Gänserndorf-Süd beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Kommenden Sonntag (17:30 Uhr) bekommt Gänserndorf-Süd Besuch vom FC Marchfelder Bank Angern.

2. Klasse Marchfeld: SC Engelhartstetten – FC Gänserndorf-Süd, 0:4 (0:1)

80 Ante Pusic 0:4

75 Serdal Akdeniz 0:3

46 Mustafa Ates 0:2

32 Gzim Fazliji 0:1