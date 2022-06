Sieg im Topspiel gegen Matzen! Orth macht den Aufstieg greifbar

Details Montag, 13. Juni 2022 01:14

2. Klasse Marchfeld: 400 Zuschauer wollten das Topspiel in Orth sehen. Mit Orth und Matzen trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für die Gäste schien der SC Orth/Donau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Orth als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte der SC Matzen für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Peter Udvorka stellte die Weichen für den SC Orth/Donau auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem 1:0 zur Stelle war. In den letzten Minuten von Halbzeit eins war es Mario Malina der den Ball zum 2:0 im eigenen Tor versenkte (44.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Kerem Serttas brachte Orth in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (55.). Gurpreet Flora besorgte in der Schlussphase schließlich per Strafstoß den vierten Treffer für den SC Orth/Donau (77.). Schlussendlich verbuchte Orth gegen Matzen einen überzeugenden Heimerfolg.

Orth/Donau hat alles in eigener Hand

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Orth/Donau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Nur viermal gab sich Orth bisher geschlagen.

Das Konto des SC Matzen zählt mittlerweile 49 Punkte. Damit steht Matzen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die gute Bilanz des SC Matzen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Matzen bisher 15 Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Mit insgesamt 51 Zählern befindet sich der SC Orth/Donau voll in der Spur. Die Formkurve des SC Matzen dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag reist Orth zum SC Marchfelder Bank Ollersdorf, zeitgleich empfängt Matzen den ASKÖ Strasshof SV.

2. Klasse Marchfeld: SC Orth/Donau – SC Matzen, 4:0 (2:0)

77 Gurpreet Flora 4:0

55 Kerem Serttas 3:0

44 Eigentor durch Mario Malina 2:0

27 Peter Udvorka 1:0