Deutlicher Erfolg des ATSV Auersthal gegen Markgrafneusiedl

Details Montag, 20. Juni 2022 01:28

2. Klasse Marchfeld: Der ATSV OMV Auersthal gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor etwa 130 Zuschauern mit 5:2 gegen den SC Markgrafneusiedl. Der ATSV Auersthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Markgrafneusiedl einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war zu Ende gewesen, ohne dass es einem der beiden Teams gelungen war, den Ball über die Linie zu bringen.

Für das erste Tor sorgte Skeljzen Sela. In der sechsten Minute traf der Spieler von Auersthal ins Schwarze. Bereits in der 14. Minute erhöhte Skendim Sela den Vorsprung des Heimteams. Mit dem 3:0 von Simon Pammer für den ATSV OMV Auersthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (23.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Lirian Sejdini das 4:0 nach (44.). Der tonangebende Stil des ATSV Auersthal spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der 73. Minute legte Oliver Bauer zum 5:0 zugunsten von Auersthal nach. Eine starke Leistung zeigte Berkan Tan, der sich mit einem Doppelpack für den SC Markgrafneusiedl beim Trainer empfahl (78./83.). Am Schluss schlug der ATSV OMV Auersthal den Gast vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Auersthal nur einen Punkt hinter dem Meister

Der ATSV Auersthal beendet die Saison mit Platz zwei knapp hinter dem Aufstiegsrang und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Auch im letzten Spiel stellte der Angriff von Auersthal noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 79 an. Liga-Bestwert! Der ATSV OMV Auersthal weist mit 17 Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich der ATSV Auersthal sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Markgrafneusiedl befindet sich mit 42 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Im gesamten Saisonverlauf holte der SC Markgrafneusiedl 13 Siege und drei Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SC Markgrafneusiedl, 5:2 (4:0)

83 Berkan Tan 5:2

78 Berkan Tan 5:1

73 Oliver Bauer 5:0

44 Lirian Sejdini 4:0

23 Simon Pammer 3:0

14 Skendim Sela 2:0

6 Skeljzen Sela 1:0