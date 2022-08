Saisonauftaktsieg für Markgrafneusiedl gegen Matzen

Details Montag, 15. August 2022 01:46

2. Klasse Marchfeld: Auch in Markgrafneusiedl rollte nun wieder der Ball in die neue Saison. Gleich in Runde 1 kam ein Topteam nach Markgrafneusiedl. Dieses Duell wollten um die 60 Fans mitverfolgen. Zum Ligaauftakt kam Markgrafneusiedl gegen Matzen zu einem 2:1.

Die Hausherren erwischten einen perfekten Start in dieses Spiel. Für das erste Tor sorgte Sefa Akpinar. In der neunten Minute traf der Spieler des SC Markgrafneusiedl schon zum 1:0 ins Schwarze. Doch die Gäste hielten dagegen und wollten noch vor der Pause den Rückstand ausgleichen. Lukas Kucera ließ sich in der 36. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SC Matzen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Kaya der Matchwinner gegen Matzen

Das Spiel blieb auch in Halbzeit zwei spannend und lange Zeit offen. Markgrafneusiedls Ali Kaya schoss dann aber in der 79. Minute das Tor zum 2:1 und ließ die heimischen Fans und seine Mitspieler jubeln. Die Gäste aus Matzen konnten diesmal aber nicht mehr zurückschlagen. Letzten Endes holte der SC Markgrafneusiedl gegen Matzen drei Zähler.

Die Gastgeber verabschieden sich dann erst einmal in die Winterpause und sind das nächste Mal am 26.03.2023 beim SC Matzen wieder gefordert. Als Nächstes steht Matzen dem SV Gänserndorf gegenüber (Sonntag, 17:00 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SC Markgrafneusiedl – SC Matzen, 2:1 (1:1)

79 Ali Kaya 2:1

36 Lukas Kucera 1:1

9 Sefa Akpinar 1:0