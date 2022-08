Drei-Tore-Gala – Matzen bezwingt Gänserndorf

Details Montag, 22. August 2022 03:56

2. Klasse Marchfeld: Etwa 140 Besucher kamen nach Matzen und wollten das Duell zwischen dem SC Matzen und dem SV Gänserndorf sehen. Der SC Matzen gewann gegen den SV Gänserndorf mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Die gastgeber starteten gut in dieses Spiel und wollten die Niederlage beim Auftakt wieder vergessen machen. Ein Doppelpack brachte Matzen in eine komfortable Position: Dejan Jelic war gleich zweimal zur Stelle (5./21.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Jelic der Mann des Tages

Auch nach der Pause verschwendeten die Hausherren nicht viel Zeit. Mit dem 3:0 von Jelic für den SC Matzen war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Jelic feierte somit seinen Dreierpack. In der 78. Minute brachte Jakub Lukac das Netz für Gänserndorf zum Zappeln und erzielte zumindest noch den Ehrentreffer für die Gäste. Schlussendlich verbuchte Matzen gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Der SC Matzen will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Der Gastgeber machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

33 Punkte – so lautete die Bilanz des SV Gänserndorf in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz acht. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Gänserndorf derzeit auf dem siebenten Rang.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – SV Gänserndorf, 3:1 (2:0)

78 Jakub Lukac 3:1

56 Dejan Jelic 3:0

21 Dejan Jelic 2:0

5 Dejan Jelic 1:0