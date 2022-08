Unentschieden zwischen Breitensee und Ollersdorf

Details Montag, 29. August 2022 04:19

2. Klasse Marchfeld: Im Spiel des SC Breitensee gegen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf gab es Tore am laufenden Band. Einen Sieger sahen dir fast 100 Zuschauer allerdings nicht. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Der SC Ollersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Zeljko Zlatar traf in der zweiten Minute per Freistoß zur frühen Führung. ollersdorfs Trainer Helmut Janecek wurde dann nach 34 Minuten vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Zlatar-Doppelpack reicht Ollersdorf nicht

Den zweiten Durchgang erwischten dann die Gastgeber besser. Peter Udvorka versenkte den Ball in der 48. Minute im Netz von Ollersdorf und glich zum 1:1 aus. Richard Kohl beförderte das Leder zum 2:1 von Breitensee in die Maschen (61.). Die passende Antwort hatte Zlatar parat, als er in der 65. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut. Thomas Seidl machte in der 67. Minute das 3:2 des SC Marchfelder Bank Ollersdorf perfekt. Für den späten Ausgleich war Peter Pinsolitsch verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war und den 3:3-Endstand markierte. Letztlich gingen der SC Breitensee und der SC Ollersdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Das Remis brachte Breitensee in der Tabelle voran. Das Heimteam liegt nun auf Rang neun. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der SC Breitensee wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ollersdorf nimmt mit vier Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Das nächste Spiel von Breitensee findet in zwei Wochen statt, wenn man am 10.09.2022 den SV Ebenthal empfängt. Kommenden Freitag (19:30 Uhr) bekommt der SC Marchfelder Bank Ollersdorf Besuch vom SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – SC Marchfelder Bank Ollersdorf, 3:3 (0:1)

82 Peter Pinsolitsch 3:3

67 Thomas Seidl 2:3

65 Zeljko Zlatar 2:2

61 Richard Kohl 2:1

48 Peter Udvorka 1:1

2 Zeljko Zlatar 0:1