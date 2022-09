Knapper Erfolg für den SC Ollersdorf über Obersiebenbrunn

Details Samstag, 03. September 2022 01:24

2. Klasse Marchfeld: Etwa 100 Zuschauer wurden an der Julius-Mitsch-Sportanlage in Ollersdorf gezählt, als der SC Ollersdorf den SC Obersiebenbrunn empfing. Der SC Marchfelder Bank Ollersdorf und der SC Obersiebenbrunn boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Ollersdorf bereits in Front. Zeljko Zlatar markierte in der fünften Minute per Elfmeter die Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Kristian Mudry zum 1:1-Ausgleich für Obersiebenbrunn. Doch noch vor dem Seitenwechsel sorgte Andrej Pelikan mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast und brachte Ollersdorf erneut in Front. Zur Pause wusste Ollersdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Knapper Heimsieg

Die Heimischen wollten die drei Punkte fixieren. Tomas Cermak brachte den Ball zum 3:1 zugunsten des Gastgebers über die Linie (64.). Doch das Spie blieb auch danach spannend. Für das zweite Tor des SC Obersiebenbrunn war Rudolf Kolar verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:3 besorgte. In den 90 Minuten war der SC Marchfelder Bank Ollersdorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Obersiebenbrunn und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Beim SC Ollersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Ollersdorf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SC Marchfelder Bank Ollersdorf bei.

Der SC Obersiebenbrunn bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Vier Spiele und noch kein Sieg: Obersiebenbrunn wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Für den SC Ollersdorf geht es am kommenden Samstag beim SV Gänserndorf weiter. In zwei Wochen trifft der SC Obersiebenbrunn auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 17.09.2022 beim SV Ebenthal antritt.

2. Klasse Marchfeld: SC Marchfelder Bank Ollersdorf – SC Obersiebenbrunn, 3:2 (2:1)

74 Rudolf Kolar 3:2

64 Tomas Cermak 3:1

45 Andrej Pelikan 2:1

43 Kristian Mudry 1:1

5 Zeljko Zlatar 1:0