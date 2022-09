Engelhartstetten verliert auch gegen Weikendorf

Details Sonntag, 04. September 2022 01:45

2. Klasse Marchfeld: Vor knapp 50 Fans empfing der SC Engelhartstetten den ATSV Weikendorf und ging als Verlierer vom Platz. Mit einer 2:3-Niederlage hat Engelhartstetten auch das vierte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Christoph Billan traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Weikendorf perfekt (1./6.). Mit dem 3:0 von Denis Bolf für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (17.). Der ATSV Weikendorf dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Engelhartstettens Aufholjagd kam zu spät

In der 77. Minute brachte Daniel Moritz das Netz für den SC Engelhartstetten zum Zappeln. In der 80. Minute erzielte Lukas Maresch per Elfmeter das 2:3 für die Gastgeber. Der Tabellenletzte steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Engelhartstetten etwas hätte mitnehmen können.

Der SC Engelhartstetten ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 5:16 – das Torverhältnis von Engelhartstetten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der SC Engelhartstetten hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Weikendorf reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der ATSV Weikendorf rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem siebten Platz. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage steht endlich der erste Saisonsieg für Weikendorf.

Am kommenden Freitag tritt Engelhartstetten beim FC Marchfelder Bank Angern an, während der ATSV Weikendorf zwei Tage später den SC Matzen empfängt.

2. Klasse Marchfeld: SC Engelhartstetten – ATSV Weikendorf, 2:3 (0:3)

80 Lukas Maresch 2:3

77 Daniel Moritz 1:3

17 Denis Bolf 0:3

6 Christoph Billan 0:2

1 Christoph Billan 0:1