Breitensee bricht bei Gänserndorf ein

2. Klasse Marchfeld: Etwa 60 Besucher kamen in das Josef-Graf-Stadion nach Gänserndorf. Der SV Gänserndorf erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Breitensee. Gänserndorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Zwanzig Minuten lang belauerten sich beide Teams. Richard Hrebacka markierte dann vor 60 Zuschauern die Führung für das Heimteam (20.). Jakub Lukac erhöhte für den SV Gänserndorf mit einem direkten Freistoßtreffer auf 2:0 (38.). Mit der Führung für Gänserndorf ging es in die Kabine. Die Hausherren begannen die zweite Halbzeit offensivstark. Hrebacka vollendete zum dritten Tagestreffer in der 49. Spielminute. Ajdin Mehic besorgte in der Schlussphase per Elfmeter schließlich den vierten Treffer für den SV Gänserndorf (78.). Letztlich feierte Gänserndorf gegen Breitensee nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Gänserndorf führt zweite Tabellenhälfte an

Im letzten Hinrundenspiel errang der SV Gänserndorf drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 18 Punkte auf. In dieser Saison sammelte Gänserndorf bisher sechs Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Nach der klaren Pleite gegen den SV Gänserndorf steht der SC Breitensee mit dem Rücken zur Wand. Insbesondere an vorderster Front kommt der Gast nicht zur Entfaltung, sodass nur 19 erzielte Treffer auf das Konto von Breitensee gehen. Nun musste sich der SC Breitensee schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang Breitensee kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der SC Breitensee nur auf Rang elf.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Gänserndorf dann im nächsten Spiel den SC Obersiebenbrunn, während Breitensee am gleichen Tag beim FC Gänserndorf-Süd antritt.

