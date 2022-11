ATSV Auersthal erfolgsverwöhnt: Elfter Saisonsieg in Gänserndorf-Süd

Details Montag, 07. November 2022 00:23

2. Klasse Marchfeld: Knapp 170 Besucher kamen zum letzten Kräftemessen des Jahres nach Gänserndorf-Süd. Gänserndorf-Süd steckte gegen den ATSV Auersthal eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auersthal hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Die Gäste gingen in Minute 14 in Front, nachdem Üveys Karabulut einen Freistoß verwertete. Die Hintermannschaft von Gänserndorf Süd ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Der ATSV OMV Auersthal erzielte in der 47. Minute durch Günther Helm das 2:0. Tunahan Bagirtlak vollendete zum dritten Tagestreffer in der 69. Spielminute. Michal Janik verkürzte für den FC Gänserndorf-Süd später in der 82. Minute auf 1:3. Bagirtlak stellte schließlich in der 84. Minute den 4:1-Sieg für den ATSV Auersthal sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenprimus am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gänserndorf-Süd.

Auersthal beendet Hinrunde ohne Niederlage

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Gänserndorf Süd den sechsten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Wer soll Auersthal noch stoppen? Der ATSV OMV Auersthal verbuchte gegen den FC Gänserndorf-Süd die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Der Defensivverbund des ATSV Auersthal ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst acht kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Auersthal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Gänserndorf-Süd baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der ATSV OMV Auersthal die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Gänserndorf Süd verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 26.03.2023 den SC Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: FC Gänserndorf-Süd – ATSV OMV Auersthal, 1:4 (0:2)

84 Tunahan Bagirtlak 1:4

82 Michal Janik 1:3

69 Tunahan Bagirtlak 0:3

47 Guenther Helm 0:2

14 Ueveys Karabulut 0:1