ATSV Auersthal siegt im Topspiel bei Strasshof

Details Samstag, 25. März 2023 23:52

2. Klasse Marchfeld: Mit Strasshof und dem ATSV Auersthal trafen sich am Samstag zwei Topteams vor rund 160 Zuschauern. Für den ASKÖ Strasshof SV schien Auersthal aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Der ATSV OMV Auersthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Strasshof einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der ATSV Auersthal hatte mit 3:0 gesiegt.

Der Tabellenführer erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Skendim Sela traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (12.) markierte Simon Pammer wenig später seinen zweiten Treffer (15.) und sorgte somit früh für eine klare 3:0-Führung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Milos Glisic in der 22. Minute zum 3:1. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In den zweiten 45 Minuten passierte lange Zeit nciht viel. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der ATSV OMV Auersthal für einen Treffer sorgte (92.) und Torschütze Mustafa Günay feierte. Letzten Endes ging der ATSV Auersthal im Duell mit dem ASKÖ Strasshof SV als Sieger hervor.

Auersthal marschiert weiter Richtung Titel

Strasshof hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ der ASKÖ Strasshof SV zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Wer soll Auersthal noch stoppen? Der ATSV OMV Auersthal verbuchte gegen Strasshof die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Der Defensivverbund des ATSV Auersthal ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst neun kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Auersthal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Den ATSV OMV Auersthal scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft der ASKÖ Strasshof SV auf den SC Breitensee, der ATSV Auersthal spielt am selben Tag gegen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: ASKÖ Strasshof SV – ATSV OMV Auersthal, 1:4 (1:3)

92 Mustafa Guenay 1:4

22 Milos Glisic 1:3

15 Simon Pammer 0:3

12 Simon Pammer 0:2

6 Skendim Sela 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei