Doppelpack von Kaya reicht Markgrafneusiedl gegen Matzen nicht

Details Samstag, 25. März 2023 23:54

2. Klasse Marchfeld: Im Spiel von Matzen gegen Markgrafneusiedl gab es vor rund 80 Fußballfans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Matzen. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der SC Markgrafneusiedl hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Ali Kaya traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Lukas Kucera nutzte die Chance für Matzen und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Für das zweite Tor des SC Matzen war Dominik Braun verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:1 besorgte. Das 3:1 für die Heimmannschaft stellte Kucera sicher. In der 70. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem 2:3 gelang Kaya ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (73.). Unter dem Strich verbuchte Matzen gegen Markgrafneusiedl einen 3:2-Sieg.

Matzen leistet dem Leader Schützenhilfe

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Matzen liegt nun auf Platz vier. Mit dem Sieg knüpfte der SC Matzen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Matzen acht Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Trotz der Niederlage fiel der SC Markgrafneusiedl in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von Markgrafneusiedl hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Markgrafneusiedl bisher neun Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Markgrafneusiedl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Matzen auf den SV Gänserndorf, der SC Markgrafneusiedl spielt tags darauf gegen den SC Engelhartstetten.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – SC Markgrafneusiedl, 3:2 (1:1)

73 Ali Kaya 3:2

70 Lukas Kucera 3:1

63 Dominik Braun 2:1

23 Lukas Kucera 1:1

3 Ali Kaya 0:1

